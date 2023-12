Calcio dilettantistico: pari per la Pollese, vittoria per il Caggiano e una Sangiacomese che stupisce, vince 7 a 1

Il weekend calcistico appena trascorso è stato ricco di gol, emozioni e ribaltoni di scena che hanno assicurato ai tifosi uno spettacolo piacevole e divertente.

In prima categoria, un Sassano Calcio al sesto posto in classifica e con 18 punti, sembra essere sotto tono. La rosa dei patron Ricciardone, perde, infatti, fuori casa con il Faraone per 5 -3. Sconfitta anche per il Pro Sala che contro l’Olevanese perde per 2-1. La compagine salese con solo 4 punti è all’ultimo posto in classifica. Nella partita casaliga, il Caggiano conduce un ottimo match e si rialza dalle ultime sconfitte, vincendo in casa con il Ricigliano per 3-1. Secondo posto in classifica per i caggianesi con 22 punti ad una sola lunghezza dallo Stella Cioffi, capolista con 23 punti.

Una partita equilibrata, invece, quella tra la Scuola Calcio Spes e l’US Pollese che finisce con uno 0-0. Per la compagine nero-granata un quarto posto in classifica e 19 punti, a meno 3 dai cugini caggianesi e a – 4 dallo Stella Cioffi.

Un match senza colpi di scena anche per la partita di seconda categoria Girone I, tra AKROPOLIS e ASD PADULA TONINO PAOLINI che termina con un pareggio di 1-1. In terza categoria il Real Montesano batte in casa la Teggianese per 1-0, una grande Sangiacomese al “Gaetano Romanelli” atterra per 7 -1 il Real Contursi e sale al settimo posto con 7 punti, preceduta dal Real Montesano al quinto posto, con 11 punti. La Teggianese è invece al 9° posto in classifica con 4 punti. Nel Girone E della Terza Categoria, troviamo il Sapri Soccer che vince contro la Sanzese per 1 a 0. Con 4 punti in classifica la squadra del Monte Cervati è al penultimo posto. La fine della gara tra Ispani e Marcellino termina 1-1, un pareggio che arriva in casa per i montesanesi al secondo posto in classifica e 13 punti. Sconfitta per il Buonabitacolo che perde 1 a 0 con il Buxentum e resta al terzo posto con 12 punti in classifica.