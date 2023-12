Grande affluenza a Sassano per l’inaugurazione di “Incontri-mostre d’arte contemporanea”

Successo oltre le aspettative nella serata di sabato a Sassano, per l’inaugurazione di “Incontri-mostre d’arte contemporanee”. Palazzo Picinni, dimora baronale del centro storico, ha spalancato il suo portone all’arte contemporanea. L’arte “incontra” il palazzo per la prima volta nel 2019, dall’intuizione di una giovane curatrice d’arte di Sassano, Antonella Inglese, che insieme ai soci dell’ associazione “Faq-totum”, di cui è presidente, riscrive la storia dell’antica dimora, trasformandola in palazzo dell’arte contemporanea ed esponendo nelle sue stanze le opere di artisti del Vallo di Diano. L’idea risulta subito vincente, ma il 2020 e la pandemia costringono a spegnere le luci del palazzo. Quello che non riescono a spegnere, però, è la creatività, infatti, quest’anno la magia si ripete, amplificandosi. Gli artisti tornano a riempire il palazzo con le loro opere: dalla corte interna al primo piano, stanze piene di tele colorate, di sculture di ferro e tanti altri materiali, di installazioni multimediali, di contemporaneità che incontra l’antico per formare un connubio indissolubile fatto di tradizione e innovazione. Dando anche visibilità agli artisti emergenti, chiamati ad esporre per la prima volta le loro opere. L’inizio della serata è stato affidato ai saluti istituzionali, coordinati da Francesca Romanelli.

“Questo progetto va al di là dell’arte, che è la bellezza che ripopola un luogo” ha spiegato Antonella Inglese, “Palazzo Picinni era spoglio, ci stiamo sforzando per ripopolare i luoghi con l’arte, gli eventi, ma anche con il capitale umano che abbiamo. Questo posto è stato vivo e pieno, che hanno dato il loro piccolo, significativo apporto. Sono presenti quattordici artisti, che hanno dato vita a quattordici mostre personali: ogni artista ha una propria stanza, che non è piena solo delle loro opere, ma del valore che hanno voluto dare gli artisti, credendoci.” L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al contributo della regione Campania, del Parco Nazionale del Cilento Vallo Di Diano e Alburni e al patrocinio della comunità montana Vallo di Diano e del comune di Sassano. Il sindaco, Domenico Rubino e il consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, durante i loro interventi, hanno unitamente espresso la volontà di destinare il palazzo alla fruizione dell’arte e della cultura, nel vedere la grande partecipazione e l’interesse creato dall’evento, che gioverebbe sicuramente anche a un possibile ripopolamento e riqualificazione del centro storico. Anche l’assessore comunale Gaetano Spano, vice presidente della comunità montana Vallo Di Diano e tenace sostenitore dell’evento, si è detto particolarmente soddisfatto, soprattutto per “Aver visto in questi giorni di organizzazione il palazzo aperto e vivo, pieno di persone che, insieme agli artisti, hanno lavorato per la riuscita della mostra. Il palazzo è attraente -conclude Spano- perché, quando tutte le persone coinvolte ci credono, l’evento desta curiosità”.

Le esposizioni sono state accompagnate dalle esibizioni musicali di Gennaro De Luca, al clarinetto e di Nubivago alla chitarra, sonagli ed handpan, uno strumento a percussioni in acciaio. Nel pieno spirito di questa nuova edizione di “Incontri”, dove convergono nello stesso luogo, diverse manifestazioni d’arte. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 Dicembre, dal mercoledì alla domenica, dalle 17:00 alle 20:00. Il palazzo delle arti contemporanee nasce da una visione e diventa l’occasione per vivere questo territorio e conoscere gli artisti qui presenti, per dipingere un mondo diverso, e magari, riuscire anche a crearlo.

Espongono.

Francesca Adriana D’Anza

Giancono Cammarano

Pasquale Corvino

Cono Giardullo

Arturo lanniello

Luciano ludici

Serena Lobosco

Ugo Martino

Rosa Penna

Giuseppina Petrizzo

Emanuele Sabatino

Marisa Toscano

Oriana Vertucci

Carmine Visone

Mariano Feliciello