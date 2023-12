La Provincia di Salerno approva il bilancio di previsione 2024/2026

La Provincia di Salerno in questi giorni, rispettando i termini previsti dalla legge e senza ricorrere ad alcuna proroga, ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2024-2026, dopo lo schema adottato in un primo Consiglio Provinciale e il successivo parere positivo espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci.

“Non è stato facile per un Ente che ha un Piano di riequilibrio in atto – precisa il Presidente, Franco Alfieri – vista anche l’ulteriore riduzione dei fondi in programma per le Province nel 2024.

Non avremo più, per esempio, il contributo caro energia, per cui abbiamo fatto i salti mortali per mettere il bilancio in riequilibrio a fronte di minori entrate”.

Il Presidente Alfieri, ha proseguito ringraziando il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare il Settore Finanziario, il Consiglio Provinciale, i Consiglieri di minoranza.

Ha concluso ringraziando quindi tutta la squadra di Consiglieri che lo ha affiancato in questo primo anno di presidenza: “Insieme abbiamo ottenuto ottimi risultati – ha detto Alfieri – mercoledì 20 dicembre, si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio Provinciale, qualcuno rimarrà con noi, altri faranno nuove strade. Ringrazio fin da ora tutti e auguro buon lavoro”.

Paola Romano