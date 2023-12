Pallavolo, la Valdiano Volley conquista la prima vittoria in campionato: 3-2 contro il Coperchia

Arriva una bellissima vittoria per la Valdiano Volley, nella partita valida per la seconda giornata di campionato della prima divisione maschile, nella trasferta in casa del Pallavolo Coperchia. La compagine valdianese conquista un 3-2 contro uno dei team preferiti del girone, squadra che era già stata incontrata in un test match conclusosi con una sconfitta per i valdianesi per 3-1.Nel primo set parte forte la valdiano volley, prendendo il vantaggio sull’avversario, chiudendolo con il risultato di 18-25.

L’entusiasmo iniziale, però, si scontra con un ottima risposta degli avversari, che riescono a pareggiare i conti, vincendo il secondo set 25-20. Al terzo set i ragazzi di mister Esposito cambiano gioco, e combattono punto su punto con l’avversario, perdendolo alla fine per solo 2 punti: il tabellone segna 25-23, ma i segnali positivi iniziano a farsi vedere.

Prese le contromisure sia a muro che in ricezione, la valdiano volley ingrana, e conclude il quarto set con un vantaggio di 17-25 punti, portandosi a casa anche l’ultimo set con un 9-15.

“La prova è stata molto soddisfacente – ha affermato il mister Tommaso Esposito – venivamo da un amichevole, abbiamo studiato l’avversario e siamo stati capaci di riconoscere il suo gioco. Questa vittoria è stata un gioco di squadra, di concerto con i ragazzi abbiamo corretto gli errori registrati in amichevole e abbiamo messo in campo una bellissima presentazione, con un atteggiamento molto positivo”

Rocco Carrano