Con Autolinee Curcio è sempre Natale. Il costo dei biglietti non varia

In questo periodo natalizio si registra un aumento dei costi dei biglietti per i trasporti pubblici anche fino al 50%. Per chi lavora e studia fuori sede e deve viaggiare per raggiungere la propria famiglia, risulta essere è un vero e proprio salasso. Qualsiasi tipo sia il trasporto, su gomma o su ferro, il prezzo è aumentato per gran parte dei viaggi.

Questo argomento sta particolarmente a cuore alle Autolinee Curcio che puntualmente anche quest’anno hanno proseguito con la politica del rispetto del passeggero. Il costo dei biglietti dei trasporti nei giorni pre natalizi e post natalizi non è variato rispetto al consueto costo delle stesse tratte in periodi diversi da quelli di dicembre.

Ha dichiarato Giuseppe Curcio: “La richiesta dei biglietti è ovviamente aumentata in questo periodo e abbiamo, disposto delle corse bis per garantire il trasporto dei nostri clienti con tutti i confort del caso. Con il viaggio del secondo pullman (la cosiddetta bis) viaggia nel tratto in salita senza passeggeri per poter essere quindi operativa per il trasporto dei viaggiatori. Si tratta di un ulteriore costo per l’azienda ma che ammortizziamo con il sentimento. Sappiamo bene cosa voglia dire tornare a casa in questi giorni e come si vive, con emozione, questo viaggio. Per noi è un piacere riaccompagnare le persone dai loro cari ed è per noi un appagamento”.

Tra il 20 e il 23 dicembre sono previsti circa mille i passeggeri, che utilizzeranno i pullman a lungo raggio delle Autolinee Curcio per tornare a casa a Natale e il costo del biglietto per ognuno loro è il medesimo degli altri periodi dell’anno.

Michelangela Di Mieri