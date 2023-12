Gioco pubblico, incertezza sul riordino: “Se slitta la situazione peggiora”

Dal settembre 2022 l’Italia è in attesa di una serie di riforme, come promesso in campagna elettorale da una allora lanciatissima Giorgia Meloni. Oggi, a distanza di 12 mesi dalla vittoria di quella tornata elettorale, il dibattito pubblico è spaccato sulle riforme economiche siglate dal governo. C’è chi riconosce all’attuale Esecutivo un pragmatismo deciso, chi invece un temporeggiamento di troppo che rischia di lasciare l’Italia, e le sue industrie, indietro rispetto al resto d’Europa.

Tra i settori in attesa di riforme c’è sicuramente quello del gioco pubblico, che da anni vive uno stallo normativo forse senza precedenti per altri settori. Con questo governo, al suo insediamento, pareva essersi finalmente trovata una soluzione ma il riordino, ad oggi, manca. E le incertezze, al contrario, aumentano: “Il gioco pubblico è alla sua ultima possibilità per una riforma, dopodiché è atteso da un collasso già annunciato” – chiosano gli esperti di Casino Sicuro. Perché allo stato attuale la riforma del settore non ha una forma definitiva visti i tanti interessi ed attori coinvolti. Sembra quindi probabile che questa riforma dei giochi non arriverà prima del prossimo gennaio sul tavolo del Consiglio dei Ministri: “La tempistica è provvisoria, non sono da escludere ulteriori rinvii data anche la difficoltà di trovare una soluzione che metta d’accordo tutti, in primis gli enti locali – proseguono da Casino Sicuro – ed il settore vive in una difficile matassa tra normative e amministrazioni varie”.

C’è, sullo sfondo, la seria ipotesi di un invio. Sarebbe solo l’ennesimo, ormai una costante almeno dal Governo Renzi. Da quel momento, per scelta o necessità, la questione gioco è stata sempre procrastinata, rinviata, ignorata. Con consapevolezza o meno, non conta. Il rinvio al nuovo anno è ormai scontato, al netto di qualche sconvolgimento mai da escludere nel rush finale di un 2023 che doveva rappresentare la svolta e che invece è stato solo fumo negli occhi: “Coloro che sono coinvolti nel riordino sono di fronte ad una sfida epocale. Da un lato dovranno bilanciare gli interessi delle parti in causa, dall’altro sbrogliare le complicanze normative e di regolamentazione. È un puzzle, che diventa difficile da comporre” – proseguono da Casino Sicuro.

“L’industria è fondamentale per l’economia italiana, senza ombra di dubbio. Essa rappresenta l’1% del PIL e da anni garantisce all’Erario un gettito costante e in perenne aumento ma non solo: il gioco è anche un deterrente anche per le emergenze che di tanto in tanto colpiscono il Belpaese, non ultima quella delle alluvioni in Emilia-Romagna. È un settore strategico che dà impiego a più di centomila persone e quindi concorre anche allo stato di salute del mondo del lavoro. Un patrimonio per il mercato italiano, che non a caso è tra i migliori al mondo anche da un punto di vista normativo. E che attende la riforma che può segnare la svolta, in un senso o nell’altro”, concludono da Casino Sicuro.

I prossimi mesi saranno decisivi in questo senso e intanto all’orizzonte permangono incertezza e instabilità. Verranno tempi migliori?