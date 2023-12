Impianto eolico sul Monte Raitiello, il sindaco di Muro Lucano: “Sconcerto e disappunto per l’atteggiamento degli uffici regionali”

L’Amministrazione Comunale di Muro Lucano esprime profondo sconcerto e disappunto riguardo ai provvedimenti autorizzativi per l’Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in ‘Monte Raitiello’. Tale preoccupazione nasce dalla discrepanza di atteggiamento della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata in risposta a una richiesta formale della LIPU (che rappresenta una delle molteplici associazioni ambientaliste intervenute a tutela anche del territorio murese) messa in atto a luglio di quest’anno, tesa a conoscere se, tra gli altri, il progetto di “Monte Raitiello” fosse stato approvato, se lo stesso avesse goduto del necessario rilascio dell’Autorizzazione Unica o se avesse maturato il C.D. “Silenzio Assenso” da parte della Regione, per la quale la Direzione Generale della Regione Basilicata ha risposto che: “agli atti d’ufficio scrivente non risultano esserci provvedimenti autorizzativi rilasciati in ottemperanza a sentenze TAR Basilicata, né conseguenti al silenzio assenso di questa Amministrazione”, contenuti già fermamente ribaditi dal Dirigente del competente Dipartimento Regionale, l’Ing. Roberto Tricomi, al Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, da sempre contrario alla realizzazione sul proprio territorio di impianti eolici di tale abnorme portata.

Una svolta è avvenuta il 14 novembre scorso quando, il Dirigente del Dipartimento, Ing. Roberto Tricomi, comunica agli enti locali di Muro Lucano, Bella e Balvano l’avvio delle procedure di esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del terreno per il progetto di “Monte Raitiello”, perennemente contrastato dall’attuale amministrazione che, a causa di questo repentino cambiamento di posizione, solleva interrogativi sul motivo per cui la Regione si sia attivata in modo opposto alle precedenti rassicurazioni, inducendo dubbi sulla correttezza degli atti amministrativi.

Il Comune di Muro Lucano, in attesa del pronunciamento del TAR Basilicata, denuncia la contraddizione tra le comunicazioni ufficiali della Regione e le azioni effettivamente intraprese, ritenendo tale comportamento, lesivo nei rapporti istituzionali e con potenziali conseguenze legali, che spinge l’Amministrazione a richiedere una revoca in ‘autotutela’ dell’atto amministrativo. Si invoca inoltre un’indagine interna agli uffici regionali per accertare eventuali responsabilità.

L’Amministrazione Comunale rassicura che continuerà a difendere gli interessi della comunità e l’ambiente con ogni mezzo legale possibile restando in attesa de un pronunciamento del TAR Basilicata, e promette di perseguire ogni iniziativa necessaria per far luce sull’accaduto e tutelare la comunità e l’ambiente di Muro Lucano.

Paola Romano