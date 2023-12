Presentato il concorso di idee “Siamo pari” con il supporto della Monte Pruno

Questa mattina a Teggiano, presso il complesso monumentale della S.S. Pietà, è stato presentato il concorso di idee “Siamo pari”. L’iniziativa è stata voluta da Gabriella Caputo del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno ed è stata promossa dalla Fondazione della Comunità Salernitana, dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, col patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e dell’ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno. Il progetto è rivolto alle classi di scuole primarie e secondarie di primo grado all’interno della provincia di Salerno e intende sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema della parità di genere, seguendo quelli che sono gli obiettivi a livello europeo, come l’eliminazione di ogni forma di violenza, la riduzione della discriminazione e il raggiungimento della parità dei diritti, previsti dalla Strategia per la parità di genere dell’UE 2020-2025 e dall’Agenda 2030.

Ad aprire la presentazione è stata Annamaria Curcio, coordinatrice Raggruppamento Imprese Vallo di Diano Confindustria Salerno, che ha augurato che questo progetto possa sensibilizzare i ragazzi e che “la cultura possa abbassare ogni pregiudizio e violenza”.

L’importanza della cultura è stata sottolineata anche da Marco Gambardella, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, che ha affermato che “essere più lungimiranti solo attraverso la cultura è possibile” e ha sottolineato come Confindustria si metta dalla parte di chi vuole seminare cultura e bellezza.

“Saremo sempre presenti in questi progetti che servono a migliorare la qualità della società in cui operiamo”. Queste le parole di Cono Federico, Vice Direttore Generale Banca Monte Pruno, che sottolineano l’impegno continuo della banca, tra i sostenitori del progetto, nel sociale.

In chiusura, Gabriella Caputo ha illustrato in maniera più dettagliata il concorso giunto alla sua terza edizione e in continua crescita. “Vogliamo che i nostri figli un domani siano pronti a capire che non c’è un mestiere da uomo o da donna” ha affermato, nello spiegare come il progetto sia incentrato sull’eliminazione dei pregiudizi ancora presenti soprattutto nel mondo del lavoro e sull’inserimento delle risorse femminili in campi come quello delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Bambini e ragazzi, con il supporto dei docenti, dovranno creare un progetto collaborativo (video, canzoni, poesie racconti, recite scolastiche, disegni, giochi, ecc) che sia innovativo nei contenuti e che raggiunga più persone possibili al fine di testimoniare il superamento degli stereotipi per la piena inclusione di entrambi i generi nelle varie attività.

“Deve essere un momento di gioia, di entusiasmo e di apprendimento per bambini ma anche per i docenti” spiega Caputo.

Tutte le informazioni relative al bando di concorso, così come gli allegati per presentare la domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito di Confindustria Salerno o chiedendo informazioni all’indirizzo siamopari2024@gmail.com.

Danila Pia Casella