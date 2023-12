Sport e disabilità, Fanelli: “contributi per l’acquisto di ausili e protesi, per una Basilicata accessibile ed inclusiva”

“È con soddisfazione che raggiungiamo un nuovo, grande obiettivo nel mondo della disabilità, attraverso l’approvazione della recente delibera per l’erogazione di contributi economici finalizzati all’acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinati a persone con disabilità fisica”.

Lo rende noto il vicepresidente della Giunta e assessore alla salute e politiche della Persona, Francesco Fanelli.

“Si tratta – prosegue – di risorse che serviranno a favorire l’accesso alla pratica dell’attività sportiva amatoriale di tutti, nessuno escluso- ha spiegato l’assessore Fanelli- Un altro passo in avanti nel lungo cammino rivoluzionario per il mondo della disabilità in Basilicata, nel quale stiamo creando basi solide di inclusione a tutti i livelli.

Lo sport – sottolinea Fanelli – è motore propulsore della socialità e dello spirito di condivisione. Praticare un’attività sportiva consente di sperimentare il vivere sociale contestualmente alla possibilità di scoprire attitudini e capacità. Ed è proprio su questo tema che dobbiamo concentrarci; favorire ed estendere le abilità di ognuno per promuovere la massima inclusione in quanto, la cosiddetta “diversità” costituisce un inestimabile valore aggiunto per tutti. Le risorse – spiega l’assessore – saranno, nei prossimi giorni, ripartite tra le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, in quanto soggetti gestori dei contributi e provvederanno alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici, secondo i quali, il cittadino lucano, qualora possibile beneficiario, potrà presentare domanda secondo le modalità che saranno indicate. Le Aziende Sanitarie istituiranno poi le graduatorie su base ISEE e pubblicheranno in seguito gli esiti per accedere ai contributi. Il tutto sarà svolto seguendo in modo perentorio una programmazione serrata e le scadenze dettate dalla procedura calendarizzata. Stiamo facendo tantissimi passi in avanti in questo universo e questo contributo vuole essere un ulteriore segno di vicinanza, di sostegno specifico che esula dall’assistenzialismo e che si rivolge alla sfera globale della persona in quanto tale e a tutti i diritti che le spettano. Migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità, vogliamo promuovere il diritto di tutti ad essere felici, a seguire i propri sogni e a coltivare le proprie passioni, creando opportunità realizzabili. Ci muoviamo sempre di più – conclude Fanelli – verso una Basilicata accessibile ed inclusiva”.

Paola Romano