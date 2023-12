Il Vallo di Diano a sorpresa è “ricco”. Il “Report Aziende” mostra alcuni bilanci aziendali molto positivi

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è tempo di fare bilanci, e tra questi spiccano quelli riguardanti il fatturato delle diverse aziende operanti nel territorio del Vallo di Diano. Un’area che, occorre sottolineare, troppo spesso viene esclusa da vari servizi essenziali, abbracciando settori che vanno dalla Sanità alla Giustizia, dal welfare ai trasporti dove, secondo quanto ammesso dai dirigenti di turno, il Vallo di Diano è coinvolto in alcune progettazioni solo per mera opportunità e non certo dei cittadini, un esempio può essere l’alta velocità.

Secondo il report ufficiale pubblicato da “Report aziende” della provincia di Salerno, più di dieci imprese del Vallo di Diano hanno raggiunto, nel corso dell’anno 2022 fatturati milionari in diversi settori, che spaziano dal trasporto su gomma alla termoidraulica senza dimenticare le infrastrutture per case e aziende e anche, forse un po’ a sorpresa, la farmaceutica. In vetta a questa classifica si distingue la Cardinale Group srl di Teggiano, che ha chiuso il 2022 con un impressionante fatturato di 84.406.737 euro. Senza dubbio, il 2023 si preannuncia come un anno ancora più prospero, e si attendono i dati ufficiali per un’analisi approfondita del territorio.

Il Vallo di Diano può essere giustamente considerato un fiore all’occhiello della provincia, offrendo numerose opportunità di lavoro per coloro che sono disposti a mettersi in gioco. Inoltre, può rappresentare un centro di formazione che funge da trampolino di lancio per carriere professionali di alto livello. Tuttavia, è fondamentale affrontare e risolvere i disservizi che affliggono spesso il territorio, migliorando così la qualità della vita delle persone che vi risiedono stabilmente, contribuendo al loro benessere psico-sociale.

In conclusione, il Vallo di Diano non solo brilla per i suoi successi economici ma si erge anche come una potenziale culla di opportunità e crescita. Colmare le lacune nei servizi essenziali diventa, dunque, un passo cruciale per consolidare e amplificare il suo ruolo di protagonista nello sviluppo provinciale.

https://www.reportaziende.it/salerno

Giuseppe Giardullo