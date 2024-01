Sette feriti in provincia di Salerno per i botti di Capodanno. Si indaga sulla donna morta ad Afragola

È di sette persone il bilancio dei feriti in provincia di Salerno a causa dei botti nella notte di Capodanno. Quattro sono stati medicati nell’ospedale di Nocera Inferiore, due a Salerno e uno a Sarno, quest’ultimo proveniente dal Napoletano. Fortunatamente in tutti i casi si tratta di lesioni non gravi e giudicate guaribili tra i dieci e i venti giorni. Soltanto per un 50enne, soccorso al Ruggi, si è reso necessario il ricovero in Oculistica per un trauma ad un occhio.

Tra i sette non rientra il ragazzo di 11 anni che, tra il 29 ed il 30 dicembre, è rimasto ferito ad Alfano, nel Cilento, per l’esplosione di un petardo. Lo scoppio gli ha provocato un grave trauma ad un occhio. Trasportato nell’ospedale di Vallo della Lucania è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che non è bastato per salvargli la vista ad un occhio.

I carabinieri al lavoro per fare luce sulla morte di Concetta Russo, la 55 enne deceduta stamattina all’ospedale Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa notte a causa di colpo di pistola calibro 380 che l’ha raggiunta – in circostanze ancora da chiarire – mentre era in casa con i parenti in un appartamento di via del Plebiscito ad Afragola (Napoli).

Il colpo di pistola – questo è stato già acclarato – è partito dall’interno della casa in cui la donna – originaria di Napoli ma residente a Pantigliate, comune nell’area metropolitana di Milano – si era riunita con i parenti per festeggiare il nuovo anno. Con lei almeno una decina di persone. In queste ore gli investigatori – i carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli Nord – stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per capire le modalità del drammatico incidente e chi stesse impugnando la pistola. All’interno dell’appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 380. La donna, una volta ferita, è stata portata all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è arrivata intorno all’una di notte. Operata, lì è morta poco prima delle 9. Lascia marito e due figli maggiorenni.