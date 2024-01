Adam Jendoubi vittima di incidente stradale, l’attore dei videoclip di Liberato in pericolo di vita

Lotta tra la vita e la morte Adam Jendoubi protagonista di quasi tutti videoclip di Liberato finora realizzati. Il giovane attore napoletano di origini tunisine e polacche è cresciuto a Forcella, ed è ritenuto uno degli attori emergenti e volto nuovo delle fiction napoletane, ha recitato anche ne “La paranza dei bambini” con il ruolo di Aucelluzzo.

Il 23enne è stato coinvolto in un incidente in viale delle Terme, a Castellammare di Stabia. Per cause da accertare, il giovane attore ha perso il controllo del suo Honda SH 125 ed è caduto sull’asfalto. Il personale del 118 è stato costretto a una prima rianimazione: Adam era già in arresto cardiaco. Rianimato e stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è ricoverato in terapia intensiva e in pericolo di vita riportando fratture multiple al cranio. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri della sezione radiomobile.

Intanto dal profilo Instagram di Liberato si legge “Forza Adam”. Si sa che “O’cor’ nun ten’padrone” e forse a volte neanche il destino che in tanti musicisti napoletani e non in questi giorni stanno cercando di scongiurare attraverso numerosi messaggi di preghiera per il giovane.

Talia Mottola