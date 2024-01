Infermiera selvaggiamente picchiata a Castellamare dai parenti di un paziente. “Poca sicurezza negli ospedali”

I segni della violenza subita sul volto dell'infermiera dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) colpita con un pugno al viso dopo aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli-rossi ad allontanarsi e spostarsi nella sala d'attesa per consentire ai medici di lavorare. 4 gennaio 2024 ANSA/ ASL NAPOLI 3 ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK