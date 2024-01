La scuola di Fonti a Sala Consilina “è sicura”. Il Comune annuncia l’apertura l’8 gennaio

Lo scorso 19 dicembre, fu disposta l’evacuazione della scuola di Fonti a Sala Consilina, dopo aver avvertito per l’ennesima volta degli strani rumori all’interno dell’edificio. A tal proposito, il Sindaco del paese e l’amministrazione comunale hanno voluto informare tutti i cittadini di Sala Consilina, che in seguito al provvedimento di sospensione delle attività didattiche adottato dal Dirigente scolastico, i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno verificato l’inesistenza di “alcun quadro fessurativo o cedimento tale da far presagire dissesti pregressi o in atto”. Già in passato i numerosi tecnici che sono intervenuti per sopralluoghi e verifiche (effettuate anche con idonee strumentazioni) hanno sempre confermato che il plesso scolastico non presenta alcun problema strutturale o di sicurezza tale da disporne la chiusura.

Per mero scopo cautelativo, sono state eseguite altre due verifiche gli scorsi 3 e 4 gennaio con il prof. Ing. Antonio Formisano della facoltà di ingegneria dell’Università di Napoli e con la dr.ssa Soldovieri Mariangela.

Il Dirigente dell’Area tecnica dell’Ente, proprio a seguito di tali verifiche, con una nota ha confermato il permanere dell’agibilità della struttura in quanto i rumori segnalati dall’istituzione scolastica non incidono sulla sicurezza e staticità dell’edificio, pur assicurando che le attività di monitoraggio proseguiranno al fine di verificare le cause di tali fenomeni. Le attività scolastiche riprenderanno il prossimo 8 gennaio.

Marianna Feliciello