Impianto di biometano ad Auletta. Il Comune: “Non cambieremo il Puc”. Il Comitato resta molto vigile

Il sindaco di Auletta Pietro Pessolano attraverso un comunicato è intervenuto, nuovamente sulla realizzazione dell’impianto di Biometano. Lo si legge in una nota che segue una riunione di maggioranza. “A seguito dell’ennesima riunione tenutasi in data odierna avente come oggetto la proposta di realizzazione di un impianto di Biometano in località Cerreta, l’amministrazione ha deciso di non procedere ad alcun atto politico di variante al Puc per consentirne la sua realizzazione. Ad ogni modo si precisa di non essere contrari a tali impianti come del resto anche la minoranza politica ne chiede il suo ridimensionamento”.

La decisone dell’amministrazione è scaturita, afferma il primo cittadino, dalla volontà di rispettare a pieno le scelte del popolo e difatti il popolo si è espresso in modo chiaro e palese. Ovviamente si tratta per ora di un comunicato e occorrerà attendere concreti con atti (nel consiglio di venerdì). Il comitato Auletta Casa Mia costituito da cittadini contrario da subito a tale progetto, non intende però abbassare la guardia in quanto un comunicato stampa senza atto di revoca della delibera non garantisce la non realizzazione del progetto. I cittadini, pertanto, continueranno la battaglia affinché l’impianto non si realizzi in Località Cerreta e mercoledì 10, giorno della riunione con l’azienda, si terrà ugualmente una manifestazione. Inoltre, anche il Comune di Buccino, in quanto territorio confinante con il comune di Auletta, attraverso un comunicato stampa ha espresso il suo assoluto dissenso alla realizzazione dell’impianto “in quanto si tratterebbe di un progetto che non sarà in grado di creare una economia circolare poiché saranno necessari rifornimenti di aziende esterne al territorio”.

Mariela D’Elia