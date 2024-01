La soddisfazione de Comitato Sicignano- Lagonegro: “Sospeso il dibattito pubblico sulla tratta Romagnano-Praia a Mare”

In una nota stampa il Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro, presieduto dal presidente Rocco Panetta, annuncia con soddisfazione “che è stata annullata la presentazione, prevista Mercoledì 10 Gennaio alle 17,30, della relazione finale del Dibattito Pubblico sulla tratta in discussione Romagnano-Praja a Mare della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, come da richiesta fatta dal Comitato anche alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico”. Nelle scorse settimane il comitato, dopoo la pubblicazione delle domande relative al dibattito pubblico, aveva richiesto la sospensione di quest’ultimo in attesa della risposta ufficiale del ministro all’interrogazione parlamentare del Senatore Castiello. Si evidenziava in particolare la contestazione pubblica della decisione di costruire la fermata intermedia del Vallo di Diano a Padula, fuori dalla tratta Sicignano-Lagonegro.

Nella richiesta si evidenziava che la risposta alla domanda: “Nella definizione del progetto è stato tenuto conto del Regolamento UE 1315/2023? Perchè si ritiene che il progetto non sia in contrasto con detto Regolamento?”, la risposta – scrivono dal comitato- non può per legge, essere data da RFI e riportata nella relazione finale del Dibattitto pubblico perchè oggetto di interrogazione parlamentare, a risposta scritta, del 29 Novembre 2023, del Senatore Francesco Castiello al Ministro delle Infrastruture e dei Trasporti che è l’unica persona titolata a rispondere. Nel caso specifico il rispetto del Regolamento 1315/2013 comporta , sulla tratta AV Romagnano-Praja A mare, la costruzione di due interconnessioni: 1. A nord di Atena Lucana, tra linea AV e la linea storica Sicignano-Lagonegro. 2. A sud di Romagnano di un’ altra interconnessione, oltre quella prevista a nord di Romagnano, tra la linea AV e la linea storica Battipaglia-Potenza, per consentire la circolazione dei treni da e per Potenza-Romagnano-Praja a Mare AV. Inoltre la stazione AV, prevista nel Vallo di Diano, per consentire il trasferimento dei passeggeri all’interno del modo ferroviario (Regolamento 1315/2013), vale dire il trasbordo dei passeggeri tra Treni Alta Velocità e Treni Regionali/Turistici( FS Treni Turistici Italiani), con biglietti ferroviari cumulativi e coincidenze garantite e protette, ai sensi del Regolamento UE 782/2021, deve essere localizzata tra Atena Lucana e Sala Consilina, tratto in cui il tracciato della nuova linea Alta Velocità corre vicino e parallello a quello della linea storica Sicignano-Lagonegro e non in aperta campagna, come previsto da RFI, a Padula”.