Al Palasele una sfida ad alta intensità, La Came Treviso cerca il sorpasso

Si è chiuso con un raro pareggio a reti inviolate, sul campo dell’Active Network, il girone d’andata della Feldi Eboli che, dopo aver scoperto anche il suo avversario nel primo turno di Coppa Italia, lo Sporting Sala Consilina con gara in programma meroledì 24 gennaio al Palasele, è pronta ad aprire il girone di ritorno in una sfida d’alta classifica contro la Came Treviso.

All’andata fu la gara che aprì il campionato delle foxes con una vittoria in trasferta per 3-5. Ad Eboli, invece, i trevigiani arriverano con l’obiettivo non solo di vendicare il ko casalingo ma anche di scavalcare le volpi in classifica essendo le due squadre separate da un solo punto e con i neroazzuri che hanno recuperato il bomber Japa Vieira ripartito con una doppietta proprio nell’ultimo turno di campionato.

La sfida sarà con il bomber di casa Feldi, Alessandro Patias, che come Vieira vanta 11 gol siglati in questa prima parte di campionato. Una sfida nella sfida tra i due bomber, ma soprattutto una sfida che vale punti importanti per le due squadre, rispettivamente al sesto e al settimo posto della classifica di Serie A. L’obiettivo è restare nelle prime 8 fino al termine della stagione, per poi prepararsi al meglio per le partite che contano davvero, recitando pedissequamente il mantra di mister Salvo Samperi.

Per le volpi una vittoria aumenterebbe il margine sulle inseguitrici e sarebbe un ottimo slancio per iniziare al meglio la seconda fase della stagione. Non sarà facile però, lo sa bene anche l’ultimo arrivato in casa Feldi Eboli, quel Douglas Nicolodi cercato da tanti ma che alla fine ha scelto di accasarsi tra le fila dei campioni d’Italia:

“Sono arrivato da poco a Eboli ma mi sono trovato benissimo sin da subito, ringrazio staff, tifosi e società per l’accoglienza e per come mi stanno aiutando ad integrami. Non giocavo da molto tempo ma fisicamente mi sento bene e anzi ho ancora voglia di migliorare per dare una mano alla Feldi e ricambiare tutto ciò che mi sta dando. Noi puntiamo sempre al massimo come squadra, vogliamo far bene sia in campionato che in Coppa Italia. Domani sarà un’altra partita difficile, ormai in Italia non ci sono team facili da affrontare, soprattutto la Came che da tanti anni è nelle zone alte della classifica con un allenatore che sta portando avanti da tempo la sua idea di gioco. Sarà complicata ma noi vogliamo i tre punti”, le parole del numero 10 rossoblù alla vigilia del match.

Appuntamento fissato per domani, sabato 13 gennaio alle ore 18.30 al Palasele di Eboli con ingresso gratuito.