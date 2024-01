Caso Hospice. Vastola alla Cisl: “Servizio correttamente sospeso in assenza di degenti”

Torniamo a occuparci dello spinoso caso dell’hospice di Sant’Arsenio, sospeso per 24 ore su decisione del direttore del Distretto Sanitario Sala Consilina-Polla, Pasquale Vastola, e poi riaperto dopo veementi proteste ma anche – secondo quanto sostenuto da Vastola – perché erano “semplicemente” tornati i degenti. In quell’occasione anche la Cisl aveva chiesto chiarimenti. Nella risposta – in nostro possesso – data loro da Vastola emergono nuovi aspetti sulla vicenda. Anche successiva alla riapertura del servizio. Vastola ha ripercorso una serie di disorganizzazione in merito al servizio come “l’inserimento in turno di un medico non assegnato al Distretto Sanitario 72 senza autorizzazione, la redazione dei turni in difformità alle direttive fornite e contravvenendo in tal modo al Regolamento aziendale”. Il dirgente, inoltre ha anche ricordato all’organizzazione sindacale che i lavori di agibilità ad oggi non risultano ancora completamente risolti nonostante abbia “chiesto, richiesto e sollecitato da 2 anni”. E ancora Vastola nel descrivere la situazione e l’organizzazione dell’Hospice ha anche rimarcato richieste esorbitanti di ore di straordinario da parte del personale. Da rimarcare poi che lo stesso direttore sanitario ha sottolineato che nonostante avesse disposto la sospensione del servizio, alcuni infermieri avevano lo stesso timbrato . Nella missiva Vastola ha confermato la bontà della sua scelta essendo l’ “Hospice una Struttura di ricovero programmato (e non di urgenza/emergenza) dove a di un paziente si è a conoscenza per Io meno 6 ore prima, se non alcuni giorni prima. Il servizio è stato – aggiunge Vastola – correttamente sospeso per i motivi esposti e non è stato mai chiuso”.