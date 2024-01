Valentina Forrisi: “Ho iniziato prima a calciare, poi a camminare”. L’ex giocatrice della Salernitana ora guida la Piagginese

Valentina Forrisi è una delle poche donne in provincia di Salerno (e non solo) alla guida di un club maschile di terza categoria, la Asd Piagginese. Come giocatrice ha vestito la casacca della Real Salernitana nella stagione 2012-13, successivamente nel 2018 ha militato nel Granamica in provincia di Bologna sempre in serie C nel ruolo di trequartista. Riservata, ma determinata non è certamente una a cui si può chiedere come mai abbia preferito il calcio alla danza perché si smarca immediatamente “ho iniziato quasi prima a calciare che a camminare” – ci ha raccontato – “giocare mi ha sempre riempita di gioia, se anche ci fossero stati pregiudizi li avrei superati grazie alla forte passione, ma sono stata fortunata perché i miei compagni di squadra mi hanno sempre fatto sentire una di loro”.

Se di giovani e talentuose giocatrici italiane sentiamo sempre più spesso parlare, così come di arbitre, più rara è la presenza di commissarie tecniche che ad oggi costituiscono solo il 20% del dato nazionale. Eppure “Non abbiamo esitato un attimo ad affidare la panchina a mister Forrisi dopo i sopravvenuti impegni lavorativi di Cinnadaio” – ha dichiarato il direttore sportivo Renato Vertullo – “ è importante contribuire all’espansione dei tecnici femminili e se possiamo fare da apripista con eccellenze del territorio, ben venga”.



Valentina è al lavoro solo da una settimana in vesti ufficiali di commissaria tecnica della Piagginese, ma ha già le idee chiare e in programma uno schema più tecnico in vista delle prossime partite.

Da Piaggine, dunque, nessuna diffidenza né ostruzionismo verso la nuova allenatrice, anzi stima e fiducia a profusione nei confronti di una giovane donna che ha sempre vissuto la passione per il calcio con orgoglio e libertà.

Francesca Romanelli