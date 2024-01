Feldi Eboli e Came Treviso finisce 3 a 3

Un pareggio che sta stretto alle volpi di Salvo Samperi, quello arrivato al Palasele di Eboli contro la Came Treviso. Finisce 3-3 una gara in cui le volpi si trovano sempre a dover rincorre l’avversario, nonostante il predominio del campo per larghi tratti. Tre gol e tre legni colpiti per i rossoblù che, a 20 secondi dal termine, trovano con Nicolodi la rete che evita quella che sarebbe stata un’immeritata sconfitta.

Sono gli ospiti a creare le prime occasioni con Sacon che sfiora la rete e poi Turk che dopo 3 minuti di gioco trova la rete dello 0-1 direttamente su calcio di punizione. Braga prova a guidare la riscossa delle volpi, creando importanti palle gol ma il pareggio nasce da una grande giocata di Calderolli: il numero 11 rossoblù salta un paio di avversari e mette al centro per l’accorrente Marinovic che tutto solo deve solo appoggiare in rete, è 1-1. Pochi minuti e lo stesso Calderolli va vicino al raddoppio con un gran tiro da fuori area deviato dal portiere. Nel finale di primo tempo un’azione quasi in fotocopia con il primo gol, ma stavolta Marinovic, liberato da Calderolli, dopo aver saltato il portiere calcia colpendo l’incrocio dei pali.

In apertura di ripresa doccia gelata per le volpi, che subiscono il nuovo vantaggio dei trevigiani dopo 47 secondi grazie alla rete di Sacon. La Feldi però non molla un centimetro e si lancia alla ricerca del pareggio, trovando il secondo legno della giornata, stavolta colpito da Nicolodi. La sagra del legname inauguarata dalla Feldi continua, nonostante gli sforzi dei ragazzi di mister Samperi, i loro tentativi si fermano ancora una volta dinanzi al legno, il terzo della gara e il secondo personale per Marinovic. Gli sforzi delle volpi però vengono premiati ed è Nicolodi, l’ultimo arrivato in casa Feldi, a trovare il suo primo gol con la maglia delle volpi e siglare il pareggio, è 2-2. Ma, neanche il tempo di festeggiare, che la Came si riporta avanti grazie al secondo gol della serata di Turk. Portiere movimento per Salvo Samperi, che recupera la gara a 20 secondi dal termine grazie ad un altro gran gol di Nicolodi che si regala una doppietta dinanzi ai propri tifosi.

Finisce 3-3, un risultato che non soddisfa a pieno nè mister Salvo Samperi nè il protagonista della serata, Douglas Nicolodi, che al termine della gara hanno espresso il loro disappunto per non esser riusciti a portare a casa i tre punti in una gara dominata a larghi tratti. Sono costate caro alcune disattenzioni che hanno permesso ai trevigiani di andare a segno comodamente.