Omicidio tra Palomonte e Sicignano. La moglie del bracciante indiano in Italia per chiedere giustizia

PFu ucciso e fatto a pezzi tra Sicignano degli Alburni e Palomonte: la vedova ora invoca giustizia ed è arrivata in Italia dall’India appositamente per essere sentita dal pm e dal gip. Nelle more dell’indagine è stata ascoltata la moglie del bracciante agricolo (lavorava in un’azienda agricola a Sicignano degli Alburni). Considerata la difficoltà di farla arrivare in Italia per una eventuale fase dibattimentale è stata sentita due giorni fa a Salerno in sede di incidente probatorio. E’ emerso che per l’omicidio è indagato il coinquilino di Singh Gurinder (questo già era noto), mentre per falsa testimonianza durante le indagini difensive, sono indagate altre cinque persone. La scomparsa dell’uomo risaliva al dicembre 2021, poi venne trovato in avanzato stato di decomposizione due mesi dopo nei pressi del vallone Vonghia, in località Padula, a Palomonte. La Procura di Salerno, a novembre ha emesso un’ordinanza nei confronti del collega di lavoro della vittima. I due erano anche coinquilini a Sicignano. Secondo quanto emerso, finora, l’indagato avrebbe ucciso il collega, lo avrebbe percosso e poi decapitato. L’omicidio sarebbe avvenuto in un posto diverso rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere. La moglie della vittima difesa dall’avvocato Luigi Gaudiano (quest’ultimo tutela anche il fratello dell’indiano) non ha avuto notizie del marito a cavallo di Natale del 2021, periodo in cui è avvenuto il macabro omicidio. Le parole della donna sono quindi state raccolte dal gip in sede di incidente probatorio e per questo motivo – ovvero per poter tutelarsi – sono stati iscritti sul registro degli indagati e hanno potuto nominare un legale, cinque altre persone che risultano estranee all’omicidio e all’occultamente del cadavere ma che avrebbero – secondo l’accusa loro rivolta – fornito false dichiarazioni durante le indagini difensive dell’avvocato Gaudiano. Si tratte di cinque persone che sono residenti a Sicignano degli Alburni, Palomonte e nella provincia di Potenza.