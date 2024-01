Aeroporto di Salerno. Ok da Enav: “Può aprire dal 1° luglio”

“Dal prossimo primo luglio ogni giorno sarà quello buono per il primo volo del nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi”. L’attesa notizia è riportata in un articolo del quotidiano “Il Mattino” a firma del giornalista Gianni Molinari. “Per l’Enav – l’ente che governa il traffico aereo e senza il cui consenso non sono possibili le operazioni di volo – si legge ancora, l’aeroporto può riaprire dal primo luglio prossimo: sono ok le procedura di decollo e atterraggio. Un ultimo check sarà fatto quando saranno completati alcuni impianti a terra per l’assistenza al volo e l’avvicinamento degli aerei”. Il calendario prevede la pubblicazione, per la metà di giugno, del “Notam”, ossia il bollettino che raccoglie le informazioni utili ai piloti sulle rotte di avvicinamento e decollo e i radioaiuti alla navigazione.

Una tappa importante per l’aeroporto salernitano dove sono terminati i lavori di allestimento del nuovo piazzale per gli aeromobili e la nuova pista di volo, mentre è in fase di completamento la parte impiantistica (segnaletica e illuminazione).

“Sono state avviate, inoltre, le opere di fondazione del nuovo terminal dell’aviazione generale che sarà pronto nel 2026”. Dal mese di luglio, lo scalo aeroportuale salernitano, utilizzerà, infatti, le strutture già esistenti per check-in, per gli imbarchi e le operazioni di sicurezza. Nella fase iniziale di attività dell’aeroporto si stima un passaggio di circa 2000 passeggeri al giorno. Numeri destinati con il tempo a crescere fino ad arriva al 2026 anno in cui dovrebbero terminare i lavori del nuovo terminal. “Sull’effettiva partenza dell’aeroporto deciderà la Gesac, la società di gestione degli aeroporti campani che sta lavorando al primo «operativo» salernitano”.