Antenna 5g a Sant’Arsenio. Approvato il progetto, il consigliere Luisi: “Sono contrario, è nociva per la salute”

Un antenna 5g nel comune di Sant’Arsenio. Il consiglio comunale di Sant’Arsenio ha approvato la richiesta della società Infrastruttura Wireless Italiane per l’installazione di una stazione radio base 5G in località Difesa, su suolo di proprietà comunale. Pur se in Consiglio Comunale siedono tutti gli appartenenti alla stessa maggioranza l’approvazione non è stata all’unanimità con quattro sì, tre astenuti e un no, quello del consigliere comunale Domenico Luisi. Quest’ultimo ha dichiarato “di essere contrario all’installazione dell’antenna 5G in quanto nociva per la salute; al contrario basterebbe insistere per la messa in esercizio della fibra ottica”. Argomento questo che vede un contenzioso nei confronti dell’azienda che da anni dovrebbe porre in essere il servizio. La consigliere Rosangela Macchia ha invece risposto che “il progetto in discussione è finanziato dal PNRR ed il Comune di Sant’Arsenio è stato individuato e scelto dallo Stato per cui il Comune è chiamato a dire si o no per il suolo ma comunque l’antenna sarebbe posizionato lo stesso sul nostro territorio probabilmente su terreno di proprietà privata”.Inoltre il primo cittadino, Donato Pica,nel corso del suo intervento ha sottolineato che “negli ultimi tempi si registra sull’intero territorio comunale un funzionamento parziale ed insoddisfacente della telefonia mobile e di tutti i servizi connessi come si evince dalle continue segnalazioni di privati cittadini, imprese ed uffici pubblici”. Pica ha aggiunto che vanno “chiariti gli aspetti legati all’impatto ambientale ed alla influenza negativa dei campi elettromagnetici come pure occorre definire al meglio i rapporti con TIM SPA per scavi e ripristini”.