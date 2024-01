Il reparto di Oculistica di Polla punto di riferimento regionale. Migliaia di prestazioni e pazienti anche da Basilicata e Calabria

Il reparto di oculistica dell’ospedale di Polla è tornata a essere un fiore all’occhiello del nosocomio e punta – per meriti conquistati sul campo – a tornare una unità complessa. Questo sia per i numeri importanti, sia soprattutto per la qualità dei servizi che il reparto guidato dal dirigente Alfonso Pellegrino sta offrendo all’utenza. Una utenza che non è solo valdianese ma anche dell’intera provincia salernitana, della Basilicata e dell’Alta Calabria. Sono oltre duemila le prestazioni poste in essere nel 2023 di chirurgia refrattiva, ed è un centro di riferimento Campania. Solo a polla possono, infatti, essere effetuati interventi di correzione di miopia e astigmatismo. Per poter aumentare numeri e qualità da alcuni mesi, grazie all’opera del dirigente medico e al sostegno dell’Asl – che ha compreso la potenzialità del reparto del “Curto”, sono arrivate otto unità mediche. Un numero importante che potrebbe anche puntare a raddoppiare i numeri già importanti. Questo lo si potrebbe fare con più sedute operatorie- E in questo senso le parole del direttore sanitario Dino Liguori di migliorare le sale operatorie potrebbe aiutare. Infatti basterebbe la sistemazione di un secondo letto per raddoppiare le sedute e considerati i finanziamenti in arrivo per le sale operatorie potrebbe essere un obiettivo. In più l’Asl sta considerando seriamente di far tornare l’Oculistica un unità complessa, considerando anche che è il reparto di oculistica con più alta mobilità attiva dell’asl Salerno. Non solo prestazioni in sala operatoria ma nel 2023 sono state oltre 10mila le prestazioni ambulatoriali di diagnostica e parachirurgica. Il reparto che ha come caposala l’infemiera Angela De Mare, si compone oltre che del primario Pellegrino, dei medici Vincenzo Gagliardi, Giulio Salerno, Livio Vitiello, Eugenio Maddaloni, Alessia Coppola, Giulia Abbinante e Ilaria De Pascale.