Alta velocità. La conclusione: “Il Vallo di Diano scelto dopo attenti studi. La stazione avrà il nome del territorio. Sicignano-Lagonegro? Un museo”

“Con le risposte di Rfi e Italferr a tutte le complesse questioni emerse nella fase di discussione si è concluso il Dibattito pubblico sul progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo tracciato Romagnano-Praia a Mare dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabri”. Così Roberto Zucchetti, che coordina il Dibattito pubblico sull’Alta velocità ferroviaria nel Sud ha esordito per presentare, on line, la Relazione conclusiva della procedura di ascolto dei territori, che, iniziata alla fine dello scorso novembre, ha messo a confronto tecnici di Rfi e Italferr con rappresentanze istituzionali, associazioni, comitati, cittadini, professionisti e altri portatori di interessi delle regioni Campania, Basilicata e Calabria.

“Abbiamo creato un contesto con amministrazioni, cittadini, associazioni, comitati, così tutti possano avere un interlocutore certo dove portare certezze e dubbi. Tra i temi emersi, in Campania, c’è stato quello della scelta del passaggio nel Vallo di Diano e non lungo la costa. Non diminuirà il traffico sulla tirrenica. Inoltre non verranno effettuati nuovi studi sismologici sul Vallo di Diano”. Zucchetti è intervenuto anche in merito alla tratta Sicignano Lagonegro bocciando le varie richieste. “Se verrà riattivata sarà solo storico e tursitica ma non per il reticolo commerciale. Non si comprende perché debba esserci una interconnessione tra una linea storica e una da alta velocità. La Sicignano-Lagonegro è un museo a cielo aperto”. Poi il coordinatore ha dato anche un indizio sul nome della stazione a Padula. “Avrà il nome del territorio, il Vallo di Diano e di un luogo conosciuto come la Certosa di San Lorenzo”. Sulle richieste del sindaco di Polla, Massimo Loviso, di spostare l’uscita della galleria dopo la zona industriale è stato risposto che non è possibile “e comunque la tratta interferirà poco o niente con l’area industriale”.

Poi sulle stazioni. “Sono rimasto colpito dal Comune di Buonabitacolo per la pronta azione nel modificare il proprio essere in funzione del territorio. Occorre fare rete tra i Comuni. Il nome della stazione – che sarà a Padula – avrà un legame con il territorio del Vallo di Diano e con un monumento delle vicinanze come la Certosa”. Rassicurazione anche per Caggiano e chi ha chiesto possibili interferenze sui terreni. “No, perché la galleria sarà molto profonda”.

La relazione conclusiva potrà essere poi consultata e scaricata sul sito web del Dibattito pubblico.