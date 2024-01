L’ASL risponde positivamente alle sollecitazioni della FP CGIL di Salerno. In arrivo nuovi cardiologi per Oliveto Citra, Polla e Vallo della Lucania

Dall’Asl Salerno arriva una risposta positiva alla nota della FP CGIL, firmata dal Segretario Generale FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto, e dal Coordinatore Medici e Dirigenza Sanitaria FP CGIL Salerno, Massimiliano Voza, riguardante la grave carenza di cardiologi a Sud di Eboli. Nella nota si metteva in evidenza come le Cardiologie periferiche a sud di Salerno fossero allo stremo per carenza di medici, il che incide negativamente nella filiera dell’ Emergenza-Urgenza. La FP CGIL aveva sollecitato la Direzione strategica dell’ASL Salerno indicando che dal nuovo CCNL di categoria scaturisce l’obbligo di colmare le carenze per garantire non solo il normale funzionamento di tutti i reparti e la dignità e sicurezza per degenti e operatori sanitari, ma pure la corretta applicazione del contratto rispetto al monte massimo mensile cumulato di 12 preazioni per persona tra guardie notturne e reperibilità, a pena di sanzioni per le ASL. Nella nota veniva anche evidenziata la grave carenza nelle UO di Cardiologia dei P.S.A. di Oliveto Citra, Polla e Sapri.

Dalla FP CGIL fanno sapere che in seguito alle sollecitazioni “si è ripreso a scorrere la graduatoria di Cardiologia, con proposta di servizio per la zona Sud di Salerno che finora aveva scarsamente beneficiato della procedura concorsuale. In dipendenza di ciò, sono stati accettati posti vacanti per le Cardiologie di Oliveto Citra, Polla e Vallo della Lucania”. “Di seguito – continua la FP CGIL- verificheremo se i cardiologi prenderanno servizio effettivamente entro il termine dato e che si riprenderà a scorrere la graduatoria per assicurare che ogni reparto di Cardiologia abbia la dotazione minima prevista di cardiologi”.

Danila Pia Casella