Giornata Internazionale dell’Educazione: il progetto dell’Associazione “Parsifal” a sostegno dell’istruzione nel Vallo di Diano

L’UNESCO celebra oggi la sesta Giornata Internazionale dell’Educazione, una giornata pensata per mettere in risalto l’importanza di un’istruzione equa e di qualità per raggiungere l’uguaglianza di genere, contrastare la povertà e contribuire al mantenimento della pace. UNICEF Italia ricorda che oltre 600 milioni di bambini in tutto il mondo oggi non riescono a raggiungere i livelli minimi di competenza in lettura e matematica. Un fenomeno da cui, purtroppo, nessun territorio è esente.

In risposta alle carenze educative e all’abbandono scolastico riscontrato negli anni nel Vallo di Diano, l’Associazione “Parsifal” porta avanti progetti di recupero scolastico, aiutando bambini e adolescenti a colmare le proprie lacune e cercando di prevenire il fenomeno della dispersione. Il servizio di tutoraggio scolastico è attivo da ormai 15 anni presso la Parrocchia Sant’Alfonso di Padula, nei locali adiacenti alla chiesa. Grazie all’impegno e alla dedizione di volontari i bambini dei comuni del comprensorio possono ricevere gratuitamente un aiuto con i propri compiti. Un ambiente di condivisione di saperi ma anche di amicizia, in cui bambini e ragazzi possono trovare un punto di aggregazione sentendosi accolti come a casa.

Giovanna De Luca