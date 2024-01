In Campania scuole poco sicure, a Salerno solo 3 edifici su 53 sono in regola. Lo dice Legambiente

In Campania, la situazione degli edifici scolastici è fonte di preoccupazione: più dell’80% non ha ancora ottenuto il certificato di collaudo statico e il 90% manca del certificato di agibilità. Sebbene la situazione sia migliore per la prevenzione incendi, con il 60% degli edifici in possesso del relativo certificato, la sicurezza complessiva rimane un problema.

In particolare, i dati relativi agli edifici scolastici situati nelle zone sismiche sono allarmanti. Dei 20 edifici in zona sismica 1, nessuno risulta progettato o adeguato alla normativa antisismica, mentre su 323 edifici in zona sismica 2, solo l’8% è conforme alle norme antisismiche.La manutenzione straordinaria non è stata in grado di soddisfare tutte le necessità, poiché il 64% degli edifici richiede interventi urgenti non ancora eseguiti. Inoltre, solo il 32% degli edifici ha effettuato indagini diagnostiche sui solai, evidenziando carenze nella gestione e nella manutenzione strutturale.

L’indagine condotta da Legambiente tramite Ecosistema Scuola evidenzia che la sicurezza e la sostenibilità degli edifici scolastici in Campania necessitano di maggiori investimenti. I dati raccolti su 341 edifici frequentati da oltre 50.000 studenti mettono in luce la necessità di interventi immediati.

Il Comune di Salerno, in particolare, presenta una situazione simile con solo tre edifici su 53 in possesso del certificato di verifica vulnerabilità sismica e nessuno in possesso del certificato di collaudo statico e agibilità. Anche qui, la manutenzione straordinaria e le indagini diagnostiche sui solai sono state trascurate.

La mancanza di risposte ai questionari riguardanti la raccolta differenziata, la mensa scolastica e l’utilizzo di energia rinnovabile dimostra la carenza di politiche integrate e di buone pratiche a livello comunale. È evidente che sia necessario un intervento urgente da parte delle amministrazioni e delle istituzioni competenti per garantire la sicurezza e la sostenibilità degli edifici scolastici, assicurando un ambiente educativo adeguato e sicuro per gli studenti e il personale.