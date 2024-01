La Feldi Eboli passa il secondo turno di Coppa Italia al Palasele. Uno Sporting Sala Consilina da applausi “esce imbattuto”

In virtù della miglior classifica in campionato, la Feldi Eboli passa ai quarti di finale di Coppa Italia dopo un 4-4 al cardiopalma nel derby salernitano contro lo Sporting Futsal Sala Consilina. Il regolamento del torneo prevede infatti che, in caso di parità, si disputino i tempi supplementari ma senza calci di rigore con la miglior classificata al momento dei sorteggi (sesto posto per la Feldi, undicesimo per il Sala) che ha la possibilità di accedere al turno successivo in virtù del miglior piazzamento. E così, dopo il 4-4 al termine dell’extra time, le volpi accedono al turno successivo dove affronteranno l’Ecocity Genzano. Lo Sporting Sala Consilina, intanto, esce a testa altissima dalla sua prima esperienza in Coppa Italia.

Mister Francesco Giuzio, vice allenatore, sostituisce Samperi sulla panchina delle volpi a causa di un’indisponibilità dell’ultimo momento del tecnico siciliano dei rossoblù. Feldi subito in vantaggio dopo 2 minuti con Venancio che calcia dal limite dell’area e il suo tiro, deviato, inganna il portiere gialloverde e sblocca il derby. Lo stesso Venancio ha un’occasione per raddoppiare dopo pochi secondi, ma la doppietta è nell’aria perchè il numero 5 delle volpi segna al minuto 4 e la Feldi è già sul 2-0. La prima metà di tempo è un assolo dei rossoblù che trovano anche la terza rete con un gran tiro dalla distanza di Liberti. Le volpi vanno sul 3-0 e mister Fabio Oliva decide di schierare subito il portiere di movimento per Sala Consilina. La mossa è di quelle giuste perchè prima i salesi centrano la traversa con Cutrignelli, poi riescono ad accorciare le distanze con Brunelli. A due minuti dal termine il Sala trova il gol che riaccende una gara che sembrava già chiusa dopo il 3-0, trovando con Stigliano la rete che riporta ad un solo gol la differenza tra le due squadre.



Nella ripresa i due quintetti sono più prudenti e la prima metà di secondo tempo va via tra grande agonismo e duelli personali ma senza particolari occasioni pericolose. Oliva punta ancora sul portiere di movimento e Cutrignelli trova la rete del 3-3. Pochi minuti e Brunelli sfiora il gol del clamoroso sorpasso per Sala Consilina, sul capovolgimento di fronte è Selucio ad andare vicino al gol. Le due compagini non riescono ad avere la meglio l’una dell’altra, con la sfida che si conclude in pareggio.

Si va così ai tempi supplementari, dove nel primo tempo Cutrignelli viene espulso nelle file del Sala Consilina per doppia ammonizione, con la Feldi che gioca in superiorità numerica il primo extra time e riesce a trovare il gol del 4-3 con Alessandro Patias che infila la palla sotto l’incrocio dei pali. Ma Sala Consilina non demorde e nel secondo tempo supplementare è ancora capitan Brunelli a trovare la rete del nuovo pareggio che fissa il risultato sul 4-4 a 3 minuti dalla fine. Ancora portiere di movimento per Oliva e i suoi, ma non basta.La Feldi accede al turno successivo in virtù della miglior classifica, con la gara contro Genzano che le volpi giocheranno in trasferta il prossimo 20 febbraio. In questo caso, saranno i rossoblù ad avere lo svantaggio della posizione in classifica e quindi la vittoria sarà d’obbligo.

Per i gialloverdi, uscire dalla competizione senza perdere fa male, ma fa anche capire il potenziale di questo gruppo che ha risposto con una grande prestazione alla massiccia presenza di tifosi arrivati da Sala Consilina e che non hanno mai smesso di sostenere i draghi, neanche nel momento peggiore della gara. Una sconfitta da regolamento ma non per quello che si è visto in campo, uno Sporting Sala Consilina che avrebbe meritato di passare questo turno almeno quanto la Feldi se non di più, viste le tante occasioni create e la clamorosa rimonta compiuta. Forse sarebbe stato più spettacolare decidere questo emozionante derby ai calci di rigore, ma resta il fatto che ieri sera il popolo gialloverde non può far altro che applaudire i suoi ragazzi.