Servizio Civile Universale: a febbraio la scadenza del bando rivolto a giovani tra i 18 e 28 anni

Scade il 15 febbraio il Bando per il Servizio Civile Universale 2024 che selezionerà 52236 operatori volontari per progetti sia sul territorio italiano che estero. In particolare, saranno “51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia” e “1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero”, secondo quanto si legge dal sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Possono presentare la domanda le persone tra i 18 e 28 anni compiuti individuando il progetto che meglio si presta alle attitudini individuali, infatti il servizio civile consta di 25 ore di lavoro settimanali per 8 o 12 mesi, per le quali viene corrisposta anche un’indennità. Un’opportunità formativa e arricchente per tutti i giovani italiani che intendono non solo crescere professionalmente ma anche civicamente, numerosi infatti sono i progetti per aiutare chi vive in condizioni di disagio. Anche nel Vallo di Diano sono diversi i progetti a cui potrebbero prendere parte i ragazzi e le ragazze del territorio.

Carmen De Fina