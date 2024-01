Terremoto in casa Sassano Calcio, la squadra si ritira dal campionato

Il Sassano calcio si ritira dal campionato di prima categoria, girone H, ed a confermarlo è lo stesso Presidente Domenico Ricciardone, il quale ha chiosato ‘decisione amara ma inevitabile’.

Nonostante i dirigenti fossero riusciti a formare un ottimo gruppo per il campionato, la squadra non è mai riuscita a decollare in classifica; ne è conferma l’avvicendarsi di ben tre allenatori, di cui, in particolare, l’ultimo non risultava particolarmente gradito ai calciatori. A seguito della designazione di Gaetano Cetrangolo, infatti, sembrerebbe che i calciatori abbiano informato il presidente Ricciardone di non voler continuare gli allenamenti. Una decisione sofferta ed un epilogo amaro per i patron del Sassano e soprattutto per la rosa che ha creduto nel progetto sportivo fin dall’inizio. Il presidente Ricciardone avrebbe inoltrato una PEC al comitato regionale della Federcalcio Campania, annunciando il ritiro dal campionato. Il Sassano calcio aveva regalato forti emozioni al paese dopo la promozione in prima categoria grazie al team formato dai fratelli Domenico e Giuseppe Ricciardone e Graziano Vocca nella veste di Direttore sportivo.

Il successo del Sassano aveva rappresentato un primo importante segnale non solo per il paese ma per l’intero movimento del calcio del territorio.

Carmine Del Negro