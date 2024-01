Dopo 40 anni la Tito-Brienza è realtà. Tagliato il nastro e prime auto sulla bretella

“Dopo 40 anni d’attesa si apre l’ultimo tratto della Tito-Brienza, questo breve tratto, lungo 4 km, rappresenta un passo significativo per il potenziamento dell’infrastruttura viaria dell’intera regione Basilicata, le strade che percorriamo sono le strade del futuro” sono le parole del Primo Cittadino di Brienza Antonio Giancristiano presente stamane all’inaugurazione della moderna e all’avanguardia nuova Variante alla SS95 “di Brienza”, un tassello fondamentale per la rete infrastrutturale lucana, in quanto garantisce la continuità del collegamento tra il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e la strada statale 598 “di Fondo Valle d’Agri” e da questa, allo svincolo di Atena Lucana dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”.

In occasione della messa in esercizio della nuova opera sono intervenuti oltre al sindaco della cittadina lucana anche il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Responsabile di Anas Basilicata, Carlo Pullano e i tecnici delle imprese che, a tutti i livelli, hanno contribuito alla realizzazione della strada.

La nuova infrastruttura, un investimento complessivo di oltre 125 milioni di euro, è realizzata secondo i più moderni standard tecnici e permette di bypassare l’abitato di Brienza, garantendo una circolazione più fluida nell’intera area, in un minor tempo di percorrenza. La moderna variante comprende due gallerie “San Giuliano” e “Casola” della lunghezza di circa 900 e 750 metri, sei viadotti in struttura mista acciaio/calcestruzzo e tre svincoli a livelli sfalsati, due dei quali, verranno aperti in primavera, come dichiarato dal Responsabile di Anas Basilicata, in seguito all’ultimazione delle attività di pavimentazione e finitura.

Ottime notizie anche per il Vallo di Diano sia per questioni legate alla viabilità sia per le aziende che hanno lavorato per la struttura come la Santangelo o per gli impianti tecnologici che sono stati eseguiti dall’impresa Visco di Prignano Cilento, azienda leader del settore, con la consulenza tecnica di Propulsa, società di progettazione impiantistica di Polla.

Emanuela Collazzo

Paola Romano