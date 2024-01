La start-up “To Be” si aggiudica il prestigioso Premio Pinuccio Lamura della DFL. Presente anche la Banca Monte Pruno

Nella suggestiva cornice del Complesso San Michele a Salerno, si è tenuta la VI edizione del premio START UP EVOLUTION, dedicato al fondatore dell’azienda DFL, Pinuccio Lamura. L’evento, carico di emozione e plausi, ha visto la partecipazione dei fratelli Pasquale e Francesco Lamura, dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico e di numerosi ospiti. La cerimonia è iniziata con un commosso omaggio all’imprenditore salernitano da parte del Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino. Presente anche la Banca Monte Pruno nella persona del Vice-Direttore Generale Cono Federico all’interno del Comitato Tecnico Scientifico che ha valutato i progetti in gara.

“La DFL – ha dichiarato il CFO dell’azienda Francesco Lamura – è cresciuta e si è affermata come grande azienda grazie alla fiducia che nostro padre ha sempre riposto in noi figli fin dai nostri primi passi. Questo premio è un modo per perpetuare il suo ricordo e i valori che ci ha trasmesso, primo fra tutti: dare fiducia ai giovani”.

A vincere la sesta edizione è stata la start up TO BE, PMI innovativa che sviluppa soluzioni LiFi con l’intento di sfruttare le potenzialità della luce led per connettere cose e persone in maniera sostenibile, soddisfare la crescente domanda di traffico dati e guidare la transizione ecologica attraverso una connessione veloce, sicura e sostenibile; con questa value proposition, To Be ha convinto i membri del CTS e superato i (tanti) progetti pervenuti al bando.

Il premio è stato ritirato dal suo fondatore, Francesco Paolo Russo. “Sono onorato – ha commentato Russo – per questo premio e per la fiducia che abbiamo ricevuto, soprattutto perché sono molto legato al territorio campano e salernitano. Abbiamo molti progetti e sogni da realizzare, e occasioni come questa sono importanti per darci la forza di andare avanti.”