Stella Centonze di Polla curerà i make up delle celebrità al Festival di Sanremo

Stella Centonze, make up artist di Polla, sarà di nuovo all’opera al prossimo Festival della Canzone di Sanremo. Stella, di Polla, è un membro essenziale del team di Mix Art, un’azienda fondata da Irene Quaglia che si è affermata come punto di riferimento nel settore dell’hairstyling e del make-up per le celebrità in occasione dei principali eventi nazionali. Centonze da anni è una rinomata make up in tutto il sud Italia ed è già stata protagonista di altri grandi eventi e curato artisti di grande spessore. E’ alla sua seconda esperienza al Festival di Sanremo.

Con Stella Centonze anche l’altra valdianese Liliana Tierno, Sebastiano Montella, Ester Matteini, Alessandro Stramaglia e Giovanna Collicelli. Grazie al loro impegno incrollabile, Mix Art ha contribuito al successo di numerose trasmissioni televisive Rai, al prestigioso Festival del Cinema di Venezia e ad altri eventi di spicco, come la Fashion Week di Milano e la Festa Internazionale del Cinema di Roma. In vista del prossimo Festival di Sanremo 2024, Stella Centoze e i suoi talentuosi colleghi si stanno preparando per offrire il loro tocco magico ai look di inviati televisivi, conduttrici, imprenditrici, giornaliste, influencer e molte altre figure di spicco dell’evento. Il contributo di Irene Quaglia e del team di Mix Art all’arte dell’hairstyling e del make-up è considerato pionieristico, e la loro storia è un esempio tangibile di passione, talento e impegno che continuano a plasmare l’industria della moda e della bellezza.