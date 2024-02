Il Comune di Polla vuole comprare l’ex impianto Ergon. Loviso: “Polla ha scritto la parola fine sui rifiuti”

Il Comune di Polla intende acquistare l’ex sito della Ergon, situato nell’area industriale, di proprietà del Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3. Scopo principale, come ha detto il sindaco Massimo Loviso, è “quello di impedire in ogni modo che arrivi un solo sacchetto di rifiuti sul territorio comunale di Polla che ha già dato tanto”. L’impianto, si legge in una delibera di giunta del comune di Polla “è dismesso da anni ed è in stato di completo abbandono e deperimento per cui è ormai ai limiti della sostenibilità ambientale ed igienico sanitaria. E’ situato, aggiunge il documento, nelle immediate vicinanze di attività turistiche (ristoranti, alberghi), di attività produttive e commerciali del settore alimentare e di attività di svago . A causa dell’incuria dell’intera struttura, dovuta allo stato di completo abbandono per plurimi decenni e per i materiali ancora giacenti” secondo l’amministrazione di Massimo Loviso è urgente un intervento di sistemazione e rigenerazione dell’intero immobile secondo le più moderne soluzioni ed in linea con il necessario percorso di transizione ecologica. Una struttura che date le sue condizioni è spesso ricovero per animale ed è anche luogo agevole per il deposito di rifiuti da parte di chiunque transiti nelle vicinanze.

“E’, quindi, intenzione del Comune di Polla, spiega ancora la delibera di giunta, utilizzando anche rimedi di partenariato pubblico privato, realizzare un complesso immobiliare all’avanguardia che si ponga al servizio dell’intera collettività imprenditoriale insistente nell’area PIP. Le iniziative che potranno essere promosse riguarderanno un nuovissimo e modernissimo Centro polifunzionale con spazi innovativi che saranno utilizzati per ospitare più servizi. Una struttura in grado di incoraggiare la nascita di nuovi progetti imprenditoriali supportando lo sviluppo di imprese creative e innovative (start-up), promosse da giovani, e di offrire variegati servizi per le imprese già esistenti”. Pertanto, il Comune di Polla, anche nella qualità di socio dell’ente destinatario, rivolgendosi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Commissario Liquidatore, Vittorio ESPOSITO ha presentato una proposta irrevocabile in merito alla struttura i cui interventi in progetto hanno un valore che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Si attende, ora la risposta del Consorzio Centro Sportivo Meridionale.

Intanto il Comune di Polla ha presentato ricorso al Tar contro la decisione dell’Eda, Ente d’Ambito, di attivare sempre a Polla, nell’area industriale, un impianto di compostaggio da 30 mila tonnellate di rifiuti organici. “Polla, ha rimarcato il sindaco Loviso, ha scritto la parola fine sui rifiuti”.