Strada dissestata a Caiazzano di Sassano, la denuncia dei residenti: “Situazione preoccupante”

Sono giunte alla nostra redazione alcune segnalazioni in merito ad una problematica che da diverso tempo sta creando disagio ai residenti della frazione Caiazzano. In molti, infatti, hanno lamentato una scarsa sicurezza sulla strada provinciale 213, che ai suoi bordi, presenta evidenti segni di cedimento.

Per evitare rischi, qualche anno fa sono stati posti, ai margini della strada, dei new jersey in plastica, dando ai residenti – come segnalato alla nostra emittente – l’illusione che da li a breve sarebbero stati effettuati dei lavori concreti per mettere la strada in sicurezza. Eppure, a distanza di tempo, nulla sembra essere cambiato. Anzi, non solo la strada sembra cedere sempre di più, ma sono precipitati, nei corsi d’acqua, anche alcuni new jersey.

In aggiunta alla preoccupazione sulla sicurezza della strada stessa, oltretutto priva di guard-rail, i residenti sono preoccupati per i possibili allagamenti che la scarsa manutenzione della strada potrebbe provocare in seguito a piogge abbondanti, dato che i new jersey e i pezzi di asfalto stanno già facendo innalzare il livello del corso d’acqua.

Sulla base delle segnalazioni a noi pervenute, nonostante l’interessamento del comune di Sassano, la situazione è ancora statica, e quindi i residenti si aspettano da parte della Provincia e di chi di dovere, di prendere i dovuti provvedimenti per risolvere la situazione che va avanti da troppo tempo.

Ylenia Trotta