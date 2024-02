Spettacolo del Marcellino: 6 gol fuori casa e primo posto in classifica confermato

La soleggiata gara vista mare del campo sportivo “Rinaldi” di Palinuro è stata caratterizzata da un’ottima prestazione dei ragazzi del Marcellino di mister Garruto, i quali sono riusciti a imporsi con un 6 a 0 che poco lascia all’immaginazione.

La squadra di Montesano, prima in classifica grazie alla vittoria del turno precedente (4-1 sulla Asd Sapri Soccer School), annichilisce un Palinuro già ultimo in classifica e continua a dominare il proproo girone di Terza categoria.

Il primo tempo si sblocca al 10’ con lancio di Giordano che va a pescare Balde e la mette in rete, sempre quest’ultimo è l’autore del 2-0 al 20’ su cross di Laveglia. Al 42’ è il turno di Salomone che riesce ad arpionare una palla su ribattuta corta del portiere: è 3-0 e si va negli spogliatoi.

Nella ripresa il gol del Marcellino arriva immediato al 5’ dopo dribbling di Salvati a centrocampo, palla in corsa per Laveglia che centra la porta. Al 20’ è ancora Laveglia che recupera

Palla su uscita della difesa e con un poderoso diagonale firma il 5-0. Infine, al 30’ cross di Salomone, gran velo di La Rocca che favorisce lo scatto di Salvati insaccando il 6-0 del ko per i padroni di casa. Termina così una dimostrazione di forza e determinazione da parte del Marcellino, soprattutto dei subentrati e del secondo portiere Alagia.

“Partita attenta, i ragazzi hanno dimostrato la voglia di far bene dal primo minuto, subito cattivi con un avversario che non rispecchia l’attuale classifica.

Il cammino è lungo e cerchiamo sicuramente di migliorare il sesto posto dello scorso anno, come abbiamo fatto finora continuando a lavorare con impegno , umiltà e determinazione”- ha dichiarato il DS Angelo Monaco.

Francesca Romanelli