Calcio dilettantistico. La Pollese vince ed è seconda. Pari pirotecnico tra Sanza e Buonabitacolo

Il week-end calcistico appena trascorso è stato caratterizzato da piacevoli conferme, ma anche da risultati non pienamente soddisfacenti. In prima categoria il Pro Sala esce sconfitto dal campo del faraone con il risultato di 3 a 1, per la compagine salese segna Botta. Passando alla seconda categoria si conclude a porte inviolate la partita del Padula Tonino Paolini contro il Laurino, un pareggio che consente la permanenza in zona play-off. Terza vittoria consecutiva per la Pollese che continua la sua striscia positiva con una vittoria netta per 4 a 1 contro il Soccer Friends MP. Un girone combattuto punto su punto, l’ennesima vittoria permette alla Pollese di agguantare il secondo posto, scavalcando il Caggiano Calcio che in trasferta perde per 2 a 4 contro il Santa Tecla Calcio.

In terza categoria la Teggianese non riesce ad invertire la tendenza negativa delle ultime settimane. Arriva la quarta sconfitta consecutiva nel campo dell’Oliveto Citra , questa volta di misura, infatti al fischio finale il match termina con il risultato di 1 a 0. Il Real Montesano riposa, ma relativamente dato che mercoledì nel campo ostico del Sicignano ha giocato il recupero della partita precedentemente rinviata. Un match di sacrificio ed un punto guadagnato anche grazie alla parata del portiere Ciro Caputo che con freddezza respinge il rigore concesso.

La Sangiacomese perde nel campo del Real Santa Cecilia per 4 a 2, resta appaiata a 7 punti con la Teggianese.

Nel girone E, un Marcellino dilagante si impone sul campo suggestivo del Palinuro per 0 a 6. Inizia con il piede giusto il girone di ritorno,una settimana senza sbavature, arriva infatti anche la vittoria infrasettimanale contro il Sapri, diretta contendente per il primato, ma sono proprio i ragazzi di mister Garruto a laurearsi campioni d’inverno.

La Sanzese in casa ottiene un pareggio contro il Buonabitacolo Soccer. Una partita firmata dalle doppiette dei padroni di casa Citera e Scutumella, mentre per la squadra avversaria arriva la tripletta di Russo ed il goal di Carolano che portano al risultato di 4 a 4 .

Manuela Ippolito