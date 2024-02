Nuoto: il campione lucano Domenico Acerenza conquista il pass per le olimpiadi di Parigi

È una notizia entusiasmante per lo sport italiano, in particolare per il nuoto di fondo, e per tutta la Basilicata: il lucano Domenico Acerenza insieme a Dario Verani chiudono tra i top ten la 10 chilometri dei mondiali di Doha e conquistano due carte olimpiche per gli azzurri ai Giochi di Parigi. La vittoria di Kristof Rasovzky, l’ungarico vicecampione in carica, è stata una prova solida, ma l’ottavo posto di Dario Verani e il settimo di Domenico Acerenza dimostrano la forza e la competitività degli atleti italiani in questa disciplina.

È particolarmente significativo che Acerenza, campione europeo e mondiale del 2022, abbia mantenuto la sua posizione nei primi dieci nonostante la sfida avvincente. La sua recente vittoria nella tappa di Funchal di Coppa del mondo ha evidentemente contribuito alla sua forma e alla sua determinazione.

Il fatto che lo staff azzurro abbia già acquisito la qualificazione olimpica per Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri è un ulteriore successo per l’Italia, permettendo loro di concentrarsi su altre competizioni come la 5 km e la staffetta.

Domenico Acerenza, soddisfatto della sua prestazione, ha raccontato le difficoltà della gara e l’importanza di aver ottenuto la carta olimpica, la tensione per l’obiettivo olimpico ha aggiunto un elemento di sfida, ma la realizzazione di centrare l’obiettivo è motivo di grande orgoglio: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo portato questi due pass olimpici per l’Italia, siamo super felici”, ha dichiarato il campione lucano.

Ora, con l’obiettivo olimpico raggiunto, Acerenza proverà a bissare il titolo dello scorso anno in staffetta a Fukuoka, dimostrando ancora una volta l’orgoglio lucano nel panorama sportivo internazionale. Sono momenti come questi che ispirano e celebrano l’impegno e la dedizione degli atleti italiani.

Paola Romano