Incetta di vittorie per la Diano Boxing a Napoli. Splende la stella di Federica Volpe

Vittorie e soddisfazioni a profusione ai campionati Union Fighter per la DianoBoxing Team Liguori, capitanata dal coach Luigi Liguori, resasi protagonista indiscussa dei match svoltisi a Napoli, precisamente a San Sebastiano al Vesuvio.

I ragazzi della NewLife di San Pietro al Tanagro del coach Luigi e delle due succursali Fight House di Tardiano e Buonabitacolo con i rispettivi coach Luca Coviello e Giacinto Marchesano portano in gara ben 17 atleti provenienti da tutto il comprensorio valdianese, riuscendo a collezionare nei vari tornei 22 vittorie, 6 sconfitte ed una squalifica. Sono state 16 le medaglie d’oro appese al collo dei ragazzi, 7 quelle d’argento.

Salgono quindi sul gradino più alto del podio gli atleti: Luciano Cavallo (per lui doppietta di medaglie d’oro in due tornei differenti, porta a casa ben 5 incontri) , Federica Volpe (per lei ben 3 primi posti conquistati), Vincenzo Di Sarli (la mascotte del team, che a soli 7 anni si mette in gioco e conquista il suo primo posto nella categoria “Demo”) , Michele Monaco (2 primi posti per lui in due categorie differenti). A seguire sempre in vetta al podio gli atleti Giuseppe Marchetto, Robert Teodor, Donato de Angelis, Cataldo Romeo, Vasyl Videniysky, Nicola Messuti e Nicolò Tedesco.

Si classificano al secondo posto fermandosi in finale gli atleti: Francesco Pucciarelli, Francesco Pinto , Fabio Niglio , Mariano Germino , Errico Adinolfi e Donato de Angelis ( nella seconda categoria in cui ha partecipato) .

No contest invece per l’atleta Fabiano Imparato

Il coach Luigi Liguori si ritiene soddisfatto della fantastica prestazione del suo team a Napoli, dove la DianoBoxing si è distinta portando in alto ancora una volta il nome del Vallo di Diano, in questo caso in Terra Partenopea.

Manuela Ippolito