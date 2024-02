Furti e controlli. Si chiedono più carabinieri nel Vallo di Diano e l’apertura pomeridiana della caserma di Polla

La popolazione valdianese preoccupata per i continui forti che stanno colpendo il territorio. Due notti fa almeno sei i colpi messi a segno a Sala Consilina. La notizia è ormai nota e sui furti – ovviamente – indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e della locale stazione che sono arrivati nei pressi delle abitazioni e raccolto le denunce dei cittadini (alcuni erano presenti nelle case ma non si sono accorti di quanto stava avvenendo). Ma c’è un’altra preoccupazione che colpisce i cittadini di tutto il comprensorio. Il controllo del territorio. I carabinieri sono sempre in strada per la prevenzione e la repressione ma da più parti arriva la preoccupazione di poco presidio di giustizia nell Vallo di Diano (basti ricordare la richiesta di un Commissariato a Sala Consilina, oltre che del ritorno del Tribunale). Non solo. A Polla la stazione dei carabinieri fino a qualche tempo fa era aperto fino alle 22 per raccogliere le denunce e per poter chiedere sostegno. Ora invece chiude alle 14 per decisioni che arrivano dal comando provinciale e non certo per scelta valdianese. Solo la stazione dell’Arma di Sala Consilina resta aperta fino a tarda sera per incontrare il pubblico. Tra gli ultimi episodi criminali occorre anche ricordare il furto avvenuto ad Auletta trasformato in qualcosa di più in quanto uno dei ladri, scoperto dal proprietario dell’abitazione per poter fuggire lo ha minacciato con un cacciavite puntato alla gola. E infine occorre aggiungere che mancano decine di carabinieri per completare gli organici delle varie stazioni valdianesi.