Il piccolo Yves di Teggiano, ad un anno e mezzo, diventa modello per Fendi Kids

Solo un anno fa, il piccolo Yves, si trovava in Africa ed oggi invece è divenuto un modello di Fendi Kids.





“Yves viveva in un quartiere di Brazzaville, in Congo, e dopo l’incontro con la sua mamma Francesca ed il suo papà Donatello, è arrivato in Italia, precisamente a Teggiano. Qui, circondato da tanto amore da parte della famiglia e di tutta la comunità teggianese, inizia una nuova fase della sua vita, che di sicuro non è priva di sorprese.







Il piccolo, infatti, è divenuto un modello della stagione primavera/ estate della collezione dedicata ai bambini e alle bambine della maison Fendi.

Ma tornando a quando per la prima volta il piccolo Yves ha incontrato i suoi genitori ed ancora prima, le sensazioni, le emozioni, le ansie che hanno preceduto quell’incontro che ha suggellato la nascita di una famiglia, il racconto di sua mamma Francesca è ancora pieno di emozione.

“Il nostro viaggio, racconta Francesca, è iniziato nel dicembre del 2020, quando io e mio marito decidiamo di inoltrare la domanda di adozione al Tribunale dei Minori di Potenza. Avevamo entrambi un desiderio forte di diventare genitori e sentivamo che il modo più significativo ed emozionante per farlo sarebbe stata l’adozione. Chi, come noi, sceglie di diventare famiglia grazie all’adozione, conosce bene la strada tortuosa, la fatica e gli ostacoli da attraversare, ma come penso sempre, aggiunge Francesca, le cose più belle da vivere sono anche quelle per le quali bisogna lottare maggiormente. Così, dopo varie peripezie burocratiche e un’attesa che sembrava infinita, il 5 dicembre 2022 riceviamo la telefonata che ci cambia la vita per sempre: “Ciao Francesca, sono la responsabile dell’ente a cui avete dato mandato. Abbiamo una bellissima notizia per voi.” Francesca era sola in quel momento, il marito era a lavoro quel giorno. Francesca inizia a tremare e a sudare freddo. In quel momento è stata così forte la speranza che finalmente fosse arrivata “la notizia”.

La referente le dice di respirare profondamente e di sedersi ed improvvisamente ecco le parole che Francesca desiderava sentire più di ogni altra cosa al mondo: “Sei diventata mamma di un meraviglioso bimbo di 6 mesi di nome Yves, nato a Brazzaville, che sta bene”. Francesca piange di gioia. Non sapeva nulla del suo bambino, non lo aveva mai visto: “non conoscevo i suoi occhi, ci racconta Francesca, il suo sorriso, quanto fossero grandi le sue manine, ma lo sentivo dentro di me, lo sentivo mio! È qualcosa di difficile da spiegare, una sensazione cosi naturale e forte che bisogna solo vivere per capire davvero”. Il suo racconto continua: “Il 25 marzo 2023 ci imbarchiamo su un volo diretto a Brazzaville e dopo ben 16 ore di viaggio con il cuore a mille ed una felicità mai vissuta prima, atterriamo la mattina del giorno seguente. Appena arrivati ci dirigiamo subito, senza neanche portare i bagagli in hotel, verso la casa famiglia in cui si trovava nostro figlio. Ci siamo, il cuore batte fortissimo, mio marito è accanto a me ed entrambi siamo emozionantissimi. Quando vediamo uno scricciolo minuscolo venirci incontro in braccio alla direttrice. Scoppio in un pianto di gioia mista ad incredulità e lo stringo a me con quella disperata passione di chi ha atteso anni quell’incontro. E così ho sentito la sua vita battermi dentro. Da quel giorno non ci siamo più separati”.





Yves arriva a Teggiano con i suoi genitori l’8 Aprile 2023. “Oggi, aggiunge la sua mamma, è un meraviglioso birbantello di 20 mesi, come amo dire, Afroteggianese, con una personalità pazzesca e una carica vitale che riempie ogni vuoto. Come disse Hester Browne: ” ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti” ed è proprio ciò che amo pensare, sottolinea ancora Francesca, noi eravamo destinati a lui e lui a noi. Il destino più emozionante, intenso, bello e travolgente non poteva capitarci”.

L’estate scorsa i genitori di Yves hanno iscritto il piccolo ad un’agenzia romana. Nel giro di due mesi sono stati subito contattati dall’agenzia. Il piccolo Yves, era stato scelto, a livello nazionale, tra tanti bambini e bambine, dalla maison Fendi come modello della collezione kids, nello specifico la categoria “Baby” 0-2anni, Spring /Summer 2024. Francesca e Donatello hanno subito accolto la notizia con grande entusiasmo e dopo qualche giorno sono partiti alla volta di Roma. Qui, Yves, insieme ad altri bambini è stato fotografato da un fotografo internazionale. Ed ora, da alcuni giorni, è ufficialmente, con la pubblicazione delle foto, uno dei piccoli modelli protagonisti della collezione Fendi Kids per la prossima stagione. “Un’esperienza entusiasmante, inaspettata ed insolita”, così l’ha definita Francesca, la quale ricorda che per gioco insieme al marito hanno deciso di iscrivere il piccolo ad un’agenzia.

“E’stata un’occasione, per noi e per il piccolo, rimarca Francesca, di conoscere ed incontrare tante persone, ma soprattutto di vivere un’esperienza così entusiasmante, insieme”.