La protesta dei trattori arriva anche a Salerno e a Napoli

Un lungo corteo di trattori ha attraversato la città di Salerno per poi fermarsi a piazza della Concordia, portando in dote la protesta degli agricoltori che sta interessando l’Italia ed altri Paesi europei. Circa un centinaio di mezzi provenienti dalla Piana del Sele hanno mosso da Bivio Pratole, percorrendo la statale e giungendo infine in piazza della Concordia a Salerno.

Durante il tragitto, i trattori con la bandiera tricolore, hanno suscitato l’attenzione suonando i clacson. Sui mezzi erano esposti cartelloni con frasi come “Senza agricoltori, non c’è cibo e non c’è futuro per i nostri figli” e “Se anche oggi hai mangiato, ringrazia un agricoltore”. I partecipanti al corteo hanno espresso il loro disappunto: “Siamo arrabbiati, ci stanno maltrattando. Ora basta. Vedremo se ci saranno risposte tra oggi e domani, altrimenti non molleremo. Il Made in Italy non è riconosciuto – hanno detto – i costi di gestione sono elevati e non siamo sostenuti dalla politica”. Durante il passaggio dei trattori, molti cittadini hanno manifestato solidarietà ai manifestanti. Anche numerosi rappresentanti delle aziende bufaline della Piana del Sele si sono uniti alla protesta: “Questa è una minima rappresentanza di chi protesta – hanno aggiunto – siamo orgogliosi del nostro lavoro e lotteremo per ottenere ciò che chiediamo. Siamo felici che la popolazione sia dalla nostra parte. È necessario capire le nostre problematiche, che sono anche le vostre. Vogliamo garantire un futuro non solo per i nostri figli, ma anche per i vostri”.

Il presidio è stato concluso intorno alle ore 15:00, con i mezzi pesanti che hanno lasciato l’area di parcheggio del centro cittadino per fare ritorno nella Piana del Sele, causando inevitabili disagi alla circolazione veicolare. Protesta dei trattori anche sul lungomare di Napoli in una giornata di sole primaverile. Il corteo, composto da oltre cento mezzi, si è fermato nella zona dei grandi alberghi, dove gli agricoltori hanno intrattenuto i cittadini spiegando le ragioni e le motivazioni della manifestazione, volte a difendere la categoria e i consumatori. In precedenza, circa cento trattori provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina, a Napoli, occupando l’intera corsia di marcia, scortati dalle forze dell’ordine. I trattori si sono fermati davanti alla mensa dei poveri in via Marina, donando i prodotti della terra raccolti durante la mattinata in Campania. Successivamente, il corteo ha proseguito verso piazza Municipio e il lungomare.