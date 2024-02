Voucher di 600 euro per i secondogeniti in Campania. Da marzo partono le domande

La Regione Campania è pronta a dare il via alla misura di sostegno alla natalità che prevede un voucher di 600 euro per i nuovi nati secondogeniti. L’iniziativa, voluta dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha un budget complessivo di 10 milioni di euro e rappresenterà un aiuto concreto per molte famiglie campane. Il bonus verrà assegnato a ciascuna madre che abbia partorito il secondo figlio a partire dal 01/01/2024 e potrà essere utilizzato per le spese inerenti all’acquisto di beni e prodotti per l’infanzia, come pannolini, biberon, latte in polvere e indumenti presso degli operatori economici selezionati, presenti su tutto il territorio regionale, che sono convenzionati con la regione Campania.

Per accedere al contributo è necessario rientrare in determinati requisiti come essere residenti in Campania e avere un ISEE in corso di validità dal valore pari o inferiore a 30 mila euro. L’erogazione del bonus, che sarà collegato al codice fiscale della madre partoriente, avrà inizio a partire dal prossimo 8 marzo e la sua validità è di un anno dalla data di attivazione.. Per scoprire tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità per attivare e ottenere il voucher è possibile consultare il sito della Regione Campania.

Danila Pia Casella