Fu ucciso tra Sicignano e Palomonte, arrestato il presunto assassino: si tratta di un collega di lavoro

E’ in carcere l’uomo accusato di aver ucciso e fatto a pezzi tra Sicignano degli Alburni e Palomonte un collega all’interno di un’azienda. Si tratta dell’omicidio di Singh Gurinder, l’indiano 35enne, trovato cadavere, ucciso e fatto a pezzi, a Palomonte nel febbraio 2022. Per l’omicidio era indagato e ora è finito in carcere il coinquilino di Singh Gurinder. Le accuse sono di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Mentre ci sono altre cinque persone indagate per falsa testimonianza in base alle indagini dell’avvocato delle persone offese. La scomparsa dell’uomo risaliva al dicembre 2021, poi venne trovato in avanzato stato di decomposizione due mesi dopo nei pressi del vallone Vonghia, in località Padula, a Palomonte. Il ritrovamento grazie a un cane di persone che stavano passeggiando in quella zona. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe ucciso il collega, lo avrebbe percosso e poi decapitato.

L’omicidio sarebbe avvenuto in un posto diverso rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere che era stato trasporto a bordo della sua macchina per poi gettarlo nel canale. Probabilmente l’omicidio si era consumato nell’edificio che i due condividevano. La moglie della vittima difesa dall’avvocato Luigi Gaudiano (quest’ultimo tutela anche il fratello dell’indiano) non aveva avuto notizie del marito a cavallo di Natale del 2021, periodo in cui è avvenuto il macabro omicidio.