La Feldi Eboli stende il Pomezia con una tripletta di Patias

Non gli è bastata la tripletta in casa del Ciampino, Alessandro Patias si è preso la scena anche al Palasele di Eboli, dove grazie ad un’altra sua hat-trick la Feldi inanella la seconda vittoria consecutiva superando il Pomezia per 3-2 in una gara molto dura e tirata fino all’ultimo secondo. Dopo 3 minuti è il Pomezia a passare in vantaggio con Matteus, un inizio non positivo per le volpi che si rialzano con il trascorrere dei minuti e trovano la rete del pareggio a metà primo tempo con Alessandro Patias, bravo a proteggere palla dall’attaco del difensore e incrociare con il sinistro. La posta in palio è alta, le due squadre si giocano punti importanti nella corsa ai Playoff Scudetto e in campo la gara diventa molto maschia con tante scintille tra i protagonisti che fanno fioccare cartellini gialli da ambo i lati. La Feldi si rende ancora pericolosa con un ispirato Patias che va alla conclusione in più di un’occasione e dispensa assist per i tentativi poco fortunati di Venancio e Selucio.

Si al riposo sull’1-1, con la ripresa che si apre ancora all’insegna di Patias. Il numero 8 delle volpi si libera su calcio d’angolo e riesce a concludere a volo portando gli ebolitani avanti dopo 6 minuti dall’inizio del secondo tempo. Ma, neanche il tempo di godersi il vantaggio, che il Pomezia trova il nuovo pareggio con Cesaroni. La Feldi non si perde d’animo, trascinata da un Patias in formato super. Il bomber rossoblù si rende ancora protagonista e imbeccato sa Selucio trova il gol del nuovo vantaggio, firmando la sua tripletta personale, la seconda consecutiva dopo quella al Ciampino. Portiere di movimento per gli ospiti ma non basta, le volpi portano a casa un successo prezioso. Gli uomini di Salvo Samperi salgono al sesto posto in classifica e si preparano così al meglio per la prossima importantissima sfida. Martedì infatti torna la Coppa Italia e sarà sfida da dentro o fuori contro l’Ecocity Genzano che parte con la vantaggio della miglior classifica a favore. Servirà un’altra impresa per centrare la qualificazione alla Final Four.