Serata di solidarietà per sostenere la Borsa di studio intitolata a “Federica Tropiano”

Si è svolta domenica 18 febbraio l’evento “La pizza che fa bene”, iniziativa promossa da Angelo Paladino titolare della pizzeria “TerraMia” di Sala Consilina, nata qualche anno fa per supportare diverse associazioni locali con serate dedicate alla beneficenza.







Una serata, dunque, all’insegna della solidarietà dedicata alla Borsa di studio intitolata a “Federica Tropiano”, organizzata in collaborazione con l’Associazione “21Passi”, sorta nel 2021 per ricordare, appunto, la giovane ballerina di Teggiano, scomparsa prematuramente nel novembre del 2020 a causa di un incidente domestico.

Infatti metà del ricavato dell’evento sarà destinato alla borsa di studio per sostenere la 2^ Edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano” che si terrà il 24 marzo al teatro “Mario Scarpetta” di Sala Consilina.

All’iniziativa erano presenti familiari, amici, parenti e anche diverse organizzazioni tra cui:“La rubrica delle mamme del Vallo”, “La lampara vele e sogni” ed “Il Sentiero”.

Nel corso della serata è stata presentata, da Ilaria Tropiano, la Rassegna del 2024 che nasce per ricordare la passione di Federica per la danza e diffondere tra i giovani l’amore e la dedizione per questa disciplina.

Lo scopo della kermesse è quello di far risuonare i passi di Federica sul palcoscenico attraverso le coreografie esibite dagli allievi delle varie scuole di danza, promuovendo nuovi giovani talenti grazie al concorso indetto dall’Associazione “21Passi”.

La Rassegna è suddivisa in quattro categorie di stile: Moderno, Contemporaneo, Hip Hop e LatinStyle, dove gli allievi si cimenteranno in coreografie di solisti, passi a due e gruppi.

In palio, ben 4 borse di studio dal valore compreso tra € 150,00 e € 1.200,00 che saranno assegnate da una giuria composta da professionisti del mondo della danza, noti a livello nazionale e internazionale.

Quest’anno, oltre ai giudici già presenti lo scorso anno come: Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, figura anche la presenza di un giudice internazionale, si tratta di Little Phil coreografo per Justin Timberlake, Mariah Carey e Craig David.

La novità di questa seconda edizione prevede anche un momento di formazione per i partecipanti in quanto avranno la possibilità di iscriversi agli stage di danza che si terranno durante la giornata con due dei giudici della prima edizione.

Le iscrizioni sono aperte a tutte le scuole di danza, per iscriversi, è necessario scaricare il modulo di iscrizione sul sito: www.21passi.it nel quale si può consultare il regolamento e leggere tutte le informazioni per inoltrare la domanda di partecipazione.

Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è fissato preferibilmente per il 29 febbraio 2024.

Chi sono i giudici di gara:

Little Phil

È un coreografo di fama internazionale, giudice dei ballerini della scuola di Amici nel 2022 , la sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale ea lavorare con alcune delle star più celebri quali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys, Justine Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast e Wu Tang Clan. In Italia è popolare grazie ad “Academy”, dove al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano , fa parte della giuria del celebre programma televisivo e si occupa delle coreografie di hip hop (winners). Coreografo di Craig David (Hot stuff, What’s Your Flava), Justin Timberlake (Summer Love Song) e della grande Mariah Carey ( European Promo Tour). Inoltre Phil è testimonial Freddy (Italia), Nike, Adidas (Europa). La sua grande capacità comunicativa e carismatica, fanno si che durante le lezioni sia uno tra i coreografi “Mito” per i giovani ei grandi, infatti i suoi incontri sono sempre molto ambiziosi dagli appassionati di hip hop e non solo!

Antonio Barone

Originario di Sala Consilina Antonio Barone è un danzatore e coreografo classe 1989; completa la sua formazione presso “Associazione italiana danzatori” di Roma e fin da subito inizia la sua carriera da danzatore professionista in compagnie italiane ed estere come: “Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo” di Giuliano Peparini; “Compagnia nazionale” di Raffaele Paganini; “Danza Prospettiva” diretta dal maestro Vittorio Biagi; “Balletto di Rovigo” diretta da Claudio Ronda; fondazione “Arena di Verona” diretta da Mariagrazia Garofoli; “Daniele Cipriani Entertainment”; “Compagnia nacional de danza ” diretta da Nacho Duato; “Vancouver city dance theater” diretta da Roberta Baseggio; “Landestheater Innsbruck” diretta da Enrique Gasa Valga; “Croatian national ballet” diretto da Igor Kirov. Nel 2022 è nel ruolo di Artistic Cast Manager Coordinator per l’apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar. Vincitore per la Migliore Coreografia al concorso “Danza in Video 2020” con “Amabili Tocchi” Vincitore del premio “Corti coreografici 2019” con “Prodigy”

Vincitore del premio “Filrouge” 2017 con lo spettacolo “In-spiration”.

Gabriele Manzo

Nato a Port Harcourt, in Nigeria il 29 ottobre 1990. Nel 2009 partecipa alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi , arrivando al serale.

Tre volte campione italiano di hip hop nei Campionati assoluti e di categoria della FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva, argento al Campionato Europeo IDO , Miglior Atleta Italiano della sua categoria premiato nel 2016 dal Coni .

Demis Autellitano

È una figura di spicco nel panorama della Danza Moderna Italiana, Giudice Insegnante in manifestazioni nazionali ed internazionali, Coreografo per produzioni teatrali e televisive, Art Director della scuola di danza di Castellammare Centro professionale Arte Danza e creatore dell’evento di danza “Stabia Summerdance”