Dopo quasi 12 anni il cantiere in Piazza Cavour a Salerno sarà smantellato

Dopo circa 12 anni il cantiere in Piazza Cavour a Salerno verrà smontato. Il cantiere, che si trova davanti alla sede della Provincia, è presente dal 2012 ed era stato installato per permettere i lavori di realizzazione di box sotterranei. In questi giorni il Comune di Salerno ha avviato un iter per risolvere il contratto con la Parking Cavour, l’azienda che avrebbe dovuto realizzare i parcheggi, e restituire ai salernitani una delle arterie principali del lungomare cittadino. Il comune, come riportato sul Mattino, chiede lo smontaggio del cantiere e il ripristino dei luoghi per garantire la viabilità, aprendo così le strade che sono state chiuse al traffico in questi anni. La ditta, d’altro canto, chiede il risarcimento di 3 milioni di euro per non aver potuto procedere all’avvio dei lavori, in quanto la zona interessata dai lavori era ancora di proprietà della RFI e non del comune. Lunedì la giunta comunale metterà la firma sulla risoluzione del contratto, risolvendo così tutte le problematiche determinate dall’ inadempienza della ditta che dovrà rimuovere il cantiere entro 30 giorni dall’atto. In merito alla questione, il consigliere di opposizione Celano ha chiesto la convocazione di una commissione trasparenza perchè la situazione potrebbe avere conseguenze devastanti per i conti già precari del Comune in caso di soccombenza del giudizio.

Danila Pia Casella