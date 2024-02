Pertosa ricorda l’ex sindaco Michele Caggiano intitolando l’aula consiliare del Comune in sua memoria

Si è tenuto, oggi pomeriggio, a Pertosa il consiglio comunale che ha avuto come punto all’ordine del giorno l’approvazione dell’intitolazione dell’aula consiliare in memoria del ex sindaco e professore di Pertosa Michele Caggiano.

Il comune non a caso ha scelto come giorno da dedicare all’amato sindaco il 20 febbraio, in quanto Michele avrebbe compiuto e festeggiato 62 anni di età.

Ricordiamo, che Michele Caggiano si è spento ha causa di una malattia il 5 aprile dell’anno scorso. E’ stato insegnante di inglese della scuola media a Polla e un politico e sindaco sempre presente per il Vallo di Diano ma soprattutto per la sua amata Pertosa e per l’intera comunità. Il comune di Pertosa, guidato dal sindaco Domenico Barba, interpretando il sentire dell’intera collettività ha voluto ricordarlo proprio nel giorno del suo compleanno esprimendo la più sincera commozione e vicinanza anche nei confronti della famiglia ovvero delle sue due figlie Mariachiara e Irene e della moglie Daniela. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il sindaco di Caggiano, il sindaco di Polla, il sindaco di Auletta e il sindaco di Brienza. Una folta presenza di cittadini, amici ed amministratori per ribadire “quanto Michele fosse di tutta la comunità sia come politico che come uomo”, come ha sottolineato commossa la moglie Daniela. A ricordalo anche i colleghi docenti ed il sacerdote di Pertosa Don Pasquale . Michele Caggiano ha sempre basato la sua vita sulla volontà di credere nei più giovani trasmettendo la sua passione di politico, insegnante ed educatore di vita rendendo anche i periodi più difficili della sua malattia attimi in cui imparare e amare.

Mariela D’Elia