Potenza: area camper in via Zara, una “rocambolesca” soluzione del problema

Si avvia alla soluzione l’annosa questione dell’area camper in via Zara a Potenza, ma non senza qualche risvolto “curioso”.

A segnalarcela, alcuni cittadini. “Dopo vari solleciti –affermano-, tutt’oggi noi camperisti ancora non abbiamo avuto una risposta del perché l’area camper situata in via Zara a due passi dalle scale mobili non venga ripristinata. Suddetta area è citata su app a livello europeo. Tanti sono i camperisti stranieri che arrivati all’area sosta trovandola chiusa, scaricano abusivamente nelle aiuole nelle vicinanze”.

Abbiamo provato a capirne di più, parlando con ben tre assessori diversi, con deleghe “aderenti” che ci hanno rimpallato l’un l’altro. Alla fine, ci è stato dato il numero di due funzionari del Comune. Il primo, ci ha detto che non era di sua competenza, ma che aveva sentito che la fogna era stata pulita. Peccato che, sempre nella stessa giornata di mercoledì, siamo più volte passati noi, armati di videocamera, e l’area scarico era ancora “recintata”.

Il secondo funzionario, un po’ più gentile e disponibile, ci ha detto anche lui che non era di sua competenza, ma che -nella loro chat di gruppo- persino il sindaco Guarente si era interessato per capire anch’egli chi dovesse occuparsene.

Inoltre, ci è stato detto da questo funzionario, che, se si tratta di fogne, la responsabilità dovrebbe essere addirittura di Acquedotto Lucano, rinviando -dunque- a un altro ente addirittura! Il che suonerebbe quantomeno singolare.

Alla Fine di questa piccola via crucis telefonica, abbiamo infine parlato con l’assessore comunale Fazzari, all’ambiente, che ci ha detto che il nodo sta nel fatto che, nel “funzionigramma” del comune, non si capisce bene di chi sia la competenza della manutenzione dell’area. Nonostante questo, pur non essendo di sua competenza (!!!), la Fazzari ci dice di aver fatto spurgare la fogna e ci ha annunciato in anteprima un lavoro di ripristino dell’area camper per intero. Alla nostra domanda: come mai, allora, per tutta la giornata di ieri, c’era ancora la transenna sull’area scarico? Ha risposto: “Ah… l’ha messa la protezione civile, credo, e bisognerà toglierla”. Ci sarà “una interlocuzione tra gli uffici”.

Walter de Stradis